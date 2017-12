To alvorlig skadet etter knivstikking i Bergen

Politiet meldte klokken 16.40 at to personer ble funnet skadet i en leilighet i Magnus Barfots gate i Bergen sentrum, skriver Bergens Tidende.

Mennene, begge i 30-årene, ble fraktet med ambulanse til Haukeland universitetssjukehus. Begge er alvorlig skadd, opplyser sykehuset torsdag kveld.

– Begge har skader som er forenlig med bruk av kniv, sier operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt.

Politiets innsatsleder på stedet, Dag Olav Sætre, opplyser til BT at de skadde personene fikk førstehjelp på stedet. Begge var bevisste.

Pågrepet 25-årig kjenning

Politiet har pågrepet en mistenkt som oppholdt seg i en annen leilighet i samme bygg. Den pågrepne er en 25 år gammel mann som er en kjenning av politiet.

– Den pågrepne 25-åringen og en av de skadde bor i bygningen i Magnus Barfots gate, opplyser operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet på stedet opplyser at de har funnet et våpen de antar ble brukt til ugjerningen. De ønsker ikke å gå ut med detaljer om hva slags våpen det er.

– Ba oss ringe politiet

Politiet sikrer nå åstedet. Vitner til det som har skjedd vil bli tatt med til politikammeret for avhør. Magnus Barfots gate blir åpnet igjen i løpet av kort tid.

To kvinner, som gikk forbi stedet, forteller at de hørte rop om hjelp fra en mann i bygget.

– Han sto i vinduet, og jeg så at han løp nedover trappene. Mannen ba oss om å ringe politiet, sier den ene av dem.

Klokken 16.23 slo den andre inn nummeret til politiet. De rykket umiddelbart ut til stedet.

– Mannen fikk låne mobilen min, og politiet ba ham om ikke om å gå inn igjen i bygget.

Mannen skal videre ha fortalt de to at det hadde vært en slåsskamp med kniv og at «det ikke gikk bra».

– Han virket stresset, forteller kvinnen.

En av BTs journalister var tilfeldigvis ved stedet. Han så to personer bli hentet ut på bårer til to ventende ambulanser.

Den ene kjørte av gårde med en gang, mens den andre ble stående.