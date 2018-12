Dårlig forberedte bilister kan bli nektet å kjøre kolonner

Når fjellovergangene bare holdes åpne for kolonnekjøring, er det som regel ganske gufne vær- og føreforhold. Derfor stilles det krav til dem som skal være med, skriver Motor.

– Når det er mye trafikk over fjellet og det blir kolonnekjøring, kan ventetiden bli flere timer for å komme seg over. Da kan det være lurt å utsette reisen eller velge en annen vei, sier Birte Roverudseter i Statens vegvesen.

Det er begrenset hvor mange som får være med i hver kolonne, blant annet ut fra hvor mange som kan reddes ut dersom kolonnen kjører seg fast. Dermed kan ventetiden bli lang – og kald.

Brøytemannskapene har derfor mulighet til å stoppe bilister som ikke er godt nok forberedt. For dårlige dekk og tekniske mangler kan være en grunn til å bli avvist, men også mangel på varme klær og støvler for dem som befinner seg i bilen.