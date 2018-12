Makaveli Lindén utleveres trolig etter nyttår

Det opplyser påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt til NTB onsdag. Han legger til at det utover det ikke er noe nytt i saken.

Lindén har selv gitt uttrykk for at han ønsker å utleveres til Norge og helst så raskt som mulig.

Den svenske 20-åringen er siktet for å ha knivdrept Heikki Bjørklund Paltto på Majorstuen i Oslo 15. oktober. Ifølge Hatlo skjedde drapet i vinnings hensikt.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Lindén sitter for tiden i varetekt i Frankrike etter å ha vært på flukt gjennom både Sverige, Belgia og Frankrike. 23. oktober ble han pågrepet på togstasjonen i den franske byen Dijon.

I november ble det kjent at Lindén etterforskes for et drap som ble begått i Belgia mens han var på flukt.