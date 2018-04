Flere partier er enige om at strengere sanksjonsmuligheter må på plass for å hindre at foreldre sender egne barn til utlandet mot deres vilje.

Aftenposten har skrevet at det i 2017 var en dramatisk økning av personer som er etterlatt mot sin vilje i utlandet, en del av dem er barn. Aftenposten skrev også at nye «koranskoler» bygges i Somalia for småbarn fra vestlige land.

– Dette er en skammelig praksis som rammer uskyldige barn, sier Abid Raja i Venstre.

Nå har de tre regjeringspartiene ved stortingsrepresentantene Abid Raja (V), Peter Frølich (H) og Solveig Horne (Frp) fremmet forslag som kan gjøre denne praksisen vanskeligere. De ber Regjeringen:

Utrede innstramming i utbetaling av offentlige ytelser som f.eks. uføretrygd, barnetrygd, sosialhjelp.

Tydeliggjøre hjemler i straffeloven som holder foreldre ansvarlig hvis de sender barn på utenlandsopphold til et land som foreldrene har flyktet fra, eller andre utrygge områder.

Solveig Horne, tidligere barneminister, sier dessuten at:

– Opplysningsplikten trumfer taushetsplikten. Så hvis du er i familien med noen som du er redd skal sende ungene sine til utlandet, har du plikt til å melde fra til barnevernet og politiet.

Nav behandler en søknad fra Oslo kommune om dispensasjon fra taushetsplikten i Nav-loven. Kommunen mener at Nav kan bidra til å spore barn som forsvinner.

Frølich konstaterer at det er viktig at Stortinget sender ut et tydelig signal til foreldre om at det faktisk er straffbart å sende barna sine ut av landet mot deres vilje.

– Dette er vår tids frihetskamp. Vi tar kampen for disse barnas frihet, sier Frølich.

– Det er så enkelt som at hvis du har kommet hit og fått barn her, skal barna i utgangspunktet bo her, supplerer Raja.

Frølich og Horne som begger sitter i justiskomiteen, ber Regjeringen sikre fortgang i arbeidet med å forenkle rutiner for inndragelse av pass der det er risiko for at barn etterlattes i utlandet.

Utstede nødpass til barn

Også Arbeiderpartiet har lansert konkrete forslag som skal behandles i Stortinget i løpet av mai i år, her er noen av dem:

Lovendring eller forskriftsendring som gir ambassadene mulighet til å utstede nødpass til mindreårige uten foreldrenes samtykke.

Bedre ambassadenes mulighet til å finansiere barnas hjemreise.

Utarbeide forslag til endring i barnevernloven slik at barnevernet kan hjelpe barn som er etterlatt i utlandet.

– Det er på høy tid å ta grep for å hjelpe disse barna, sier Siri Gåsemyr Staalesen, Arbeiderpartiets integreringspolitisk talsperson.

Hun mener det er verdt å diskutere om de som etterlater barn og koner i utlandet skal straffes hardere økonomisk. Hun viser til at fagfolk i felten har erfart at da barnetrygden ble stanset, og foreldrene ble truet med stans også i andre økonomiske støtteordninger, valgte foreldrene å samarbeide med norske myndigheter.

Dette har integreringsrådgivere opplyst til Aftenposten.

Etterlyser rutiner og informasjon

Abdi Mohamed (23) sitter i oppvekstkomiteen i Asker kommunestyre for Arbeiderpartiet. Han har levert forslag for å øke bevissthet om hva skoler, lærere, foreldre og andre skal gjøre.

– Barn som uteblir fra skolen, barn som blir sendt til utlandet mot sin vilje, må tas mer alvorlig.

I løpet av sine tre år i Asker kommunestyre har han ikke hørt om regler som forebygger at barn blir etterlatt i utlandet mot sin vilje, før nå. Mohamed vil at informasjon om dette må bli tilgjengelig for folk.

– Det finnes mange planer for uteanlegg og lekearealer, men ikke om hva skoler og andre skal gjøre hvis barn forsvinner, sier Mohamed.

Han sier at mange foreldre med somalisk bakgrunn ikke er klar over at det er forbudt å sende barna til utlandet mot deres vilje. Han mener det er mulig å nå ut til disse foreldrene.

Kreve tilbakebetaling

Også Mohamed mener at sanksjoner som stans i utbetaling av offentlig, økonomisk støtte, vil virke preventivt.

– Foreldre som sender barn til utlandet mot sin vilje, bør straffeforfølges. Myndighetene bør kreve tilbakebetaling av økonomisk støtte som barnetrygd og uføretrygd fordi dette er misbruk av velferdsordninger – og det er misbruk av barna.