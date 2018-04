Flere partier er enige om at strengere sanksjonsmuligheter må på plass for å hindre at foreldre sender egne barn til utlandet mot deres vilje.

Aftenposten har skrevet at det i 2017 var en dramatisk økning av personer som er etterlatt mot sin vilje i utlandet, en del av dem er barn. Aftenposten skrev også at nye «koranskoler» bygges i Somalia for småbarn fra vestlige land.