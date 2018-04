Bodø: Tilbyr flyreisende mat og feltseng

– Det er havtåka som gjør det. På flyplassen er det for øyeblikket for liten sikt til at fly kan lande, og det er lite vi kan gjøre med det, sier lufthavnsjef Finn Ove Hofstad til Avisa Nordland.

Han oppfordrer de reisende til å forholde seg til flyselskapene for å få informasjon om hva som skjer med deres reise.

Ifølge avisen finnes det ikke ledige hotell i byen, så flere av passasjerene må ta til takke med en feltseng på flyplassen.

– Det er en kjedelig situasjon å være i, vi har ikke vært borti noe lignende før, men vi gjør det beste ut av situasjonen, sier Lise og Linn Trones. De har fått et nytt fly 10.55 onsdag.

Lufthavnsjef Finn Ove Hofstad ved Bodø Lufthavn bekrefter overfor Dagbladet at de reisende har fått tilbud om mat og feltsenger.

– Det er et tilbud vi kommer med til passasjerer som ikke har noe annet overnattingstilbud. Da tilbyr vi feltsenger og bespisning, sier Hofstad.

Han opplyser at det heller ikke er første gang.

– Det er både vinter og vær i Bodø, så vi har opplevd dette flere ganger.