Romstasjonen ISS passerer foran maimåne

Første mulighet er 8. mai, men bare fra en smal stripe av Norge. Månen er da halvfull og står lavt på himmelen.

Seniorrådgiver Pål Brekke ved Norsk Romsenter opplyser at stripen strekker seg fra Fitjar i vest til Risør i øst. Øvrige datoer er 26. mai, 27. mai og 29. mai.

En kan selv finne tidspunkter fra en ISS-side som viser koordinatene når månen er nær full og derfor vil gi enda bedre observasjonsmuligheter.

Brekke legger til at forutsetningen for å kunne se romstasjonen bevege seg foran månen, er at været er gunstig, det vil si skyfri himmel.

– Skal du ta bilder av begivenheten, må du være lynkjapp, siden selve passasjen er gjort unna på under to sekunder! ISS beveger seg med en hastighet på 27.000 kilometer i timen, sier han.