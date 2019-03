Rogaland: Kvinne i 20-årene siktet for drapsforsøk – kvinne i slutten av 60-årene lettere skadet

(Stavanger Aftenblad): Torsdag formiddag opplyser Anne Berit Berge Ims, rådmannen i Hå, til Aftenbladet at kvinnen som er knivstukket er lettere skadet. Berge Ims sier at hun har vært i kontakt med pårørende til det skadede kvinnen, og de ønsker at det skal bli gjort kjent for allmennheten at kvinnen er lettere skadet.

Hun er innlagt på Stavanger universitetssjukehus, og er til behandling der.

Politiet opplyste onsdag kveld at personen som er knivstukket er i slutten av 60-åra og er alvorlig skadet. Den skadede ble sendt til Stavanger universitetssjukehus, SUS.

Torsdag formiddag er meldingen fra de pårørende til kvinnen, via rådmannen i Hå, at kvinnen ikke er alvorlig, men lettere skadet.

– Siktede skal ha knivstukket fornærmede, og politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.26, sier Christine Kleppa, påtaleansvarlig jurist på saken.

Det var siktede selv som meldte fra til politiet.

– Siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i Jæren tingrett fredag, sier Kleppa.

Det var klokken 21.26 onsdag at politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse på Nærbø. Store politistyrker rykket ut til stedet.

Da politi og ambulanse kom frem, fant de én person alvorlig skadet. Vedkommende ble tatt hånd om av helsepersonell og kjørt til Stavanger universitetssjukehus.

Det er et stort antall politibiler på stedet onsdag kveld. Knivstikkingen skal ha skjedd i et boligområde i Nærbø sentrum. Politiet driver taktisk og teknisk etterforskning utover kvelden og natten, blant annet med dør-til-dør-besøk i nabolaget.

Ifølge politijurist Ravndal skal knivstikkingen ha skjedd innendørs.

Ukjent relasjon

Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å si noe om omstendighetene eller detaljer rundt knivstikkingen, men opplyser torsdag formiddag at både fornærmede og gjerningspersonen begge er kvinner. De ønsker heller ikke å si om det er en relasjon mellom de involverte personene.

– Det er for tidlig å si noe om relasjonen mellom siktede og fornærmede, sier Tonje Ravndal til Aftenbladet.

Politiets jurist ønsker heller ikke å kommentere kniven som skal være brukt eller hendelsesforløpet.

– Det er fortsatt veldig tidlig i etterforskningen. Den antatte gjerningspersonen er pågrepet og siktet for ugjerningen, opplyser Ravndal.