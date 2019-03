Norske politikere om terrorangrepet: Vondt, mørkt, trist

– Det er en påminnelse om at vi er nødt til å slåss mot ekstremisme i alle former. Det dette ser ut som, er et terrorangrep fra høyreekstreme mot innvandrere og flyktninger, og selv om det er på andre siden av jordkloden så er det en sterk påminnelse om hvor viktig det er for oss alle å bidra til at vi får ned spenninger, jobber mot ekstremisme, og at vi at har solidaritet med hverandre når noe sånt skjer, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

Den mistenkte postet et manifest på nettet i forbindelse med angrepet.

– Det gir dessverre assosiasjoner til en situasjon i Norge, som er noe av det verste i vår tid. Det viser at det internasjonale arbeidet mot ekstremisme er ekstremt viktig. Men først og fremst så sørger vi i dag over alle de drepte og sårede og ikke minst gir solidaritet til deres familier.

Rammer blindt

Flere norske politikere fordømte tidlig fredag morgen terrorangrepet mot to moskeer på New Zealand.

– Vi må på det sterkeste fordømme terrorangrepet på uskyldige samlet for fredelig fredagsbønn i moskeen i New Zealand, sier Abid Raja (V).

– Håper våre alles tanker går til ofrene og deres familier. Vi må bekjempe alle typer ekstremisme, og ekstremismen rammer blindt og oss alle, skriver Raja.

Mørkt

Også næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sender tanker og medfølelse til alle som er rammet.

– Et terrorangrep på troende som går til fredagsbønn. Et angrep på uskyldige bare fordi de tror på Allah. Så mørkt, skriver Torbjørn Røe Isaksen på Twitter.

Knut Arild Hareide (KrF) skriver at det er vondt og uendelig trist å våkne opp til nyhetene om terrorhendelsen på New Zealand.

– Denne gang er det uskyldige muslimer i en moské som er rammet, skriver han og sender tanker og medfølelse til hele folket på New Zealand som opplever en slik katastrofe.