Regjeringen vil holde «toppmøter» med klimastreikende ungdom

Det er planlagt en landsomspennende skolestreik 22. mars, inspirert av svenske Greta Thunberg, som begynte med det samme i fjor.

Senere har Thunberg fått audiens blant annet i EU, FN og verdens økonomiske forum i Davos for å snakke om behovet for umiddelbar handling på klimafeltet. Onsdag ble hun nominert til Nobels fredspris.

Som et svar til ungdommene vil regjeringen arrangere møter med de streikende i flere norske byer utover våren. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier han forstår elevenes frustrasjon.

– Elevene har helt rett i at det er en veldig alvorlig situasjon. Vi må kutte klimagassutslippene 40–50 prosent globalt i løpet av de neste 10–15 årene. Når vi ser dette engasjementet fra unge, ønsker vi å møte dem ved å invitere til et eget klimatoppmøte. Det er ingen tvil om at hovedansvaret er vårt, og vi vil lytte til dem for å høre på innspillene deres på hva vi bør gjøre, sier Elvestuen.

Ifølge arrangør Natur og Ungdom kommer 10.000 ungdommer til å streike på 40 steder i landet.

Får ikke godkjent fravær

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) berømmer engasjementet, men mener streiken er feil vei å gå.

– Det er et stort og viktig klimaengasjement blant elevene. Nå har de varslet at de skal gå ut i streik, og det synes vi er en dårlig løsning. Vi ønsker å møte ungdommene til klimapolitiske toppmøter, og skolen burde heller gripe denne muligheten til å diskutere med elevene i samfunnsfag hvordan man skal påvirke politikerne og i naturfag hvordan man skal få ned klimagassutslippene, sier han.

Natur og Ungdom har tidligere tatt til orde for at de streikende elevene bør få godkjent fraværet som gyldig på politisk grunnlag. Sanner er uenig:

– Det er en regel knyttet til politisk arbeid, men streik vil normalt sett ikke gi godkjent fravær, sier han.

Natur og Ungdom misfornøyde

Leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom beskriver Sanners omfavnelse av engasjementet som «hult».

– Det er ikke sant når han sier at regjeringen tar klimakrisen på største alvor. Da hadde de faktisk fått ned utslippene våre. I stedet har norske utslipp økt så lenge vi har levd, og regjeringen skryter av at de setter ny rekord i å lete etter olje i Barentshavet, sier Eiterjord til NTB.

Han sier regjeringen foreløpig ikke har tatt kontakt med organisasjonen for å organisere møtene, og han sår tvil om hvorvidt Natur og Ungdom i det hele tatt vil være interessert i slike møter.

– Vi er ikke interessert i å komme på dialogmøter med regjeringen hvis ikke de kan gi oss en krisepakke for å løse klimakrisen. Det er nok av møter hvor politikere sier hvor mye de bryr seg, men går hjem og gjør ingenting. Vi vil ha nye klimajobber, ingen ny oljeleting og forpliktende planer for hvordan norske utslipp skal gå ned sporenstreks, sier han.