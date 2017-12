Speilblanke veier mange steder onsdag - politiet i Østfold anbefalte folk om ikke å bruke bil

Ved 20-tiden var situasjonen så ille at politiets operasjonssentral i Østfod gikk ut med en uvanlig oppfordring om å la bilen stå.

Problemene i Østfold startet tidlig på dagen og ved 14-tiden kjørte en skolebuss av veien ved Torsnes i Fredrikstad ved 14-tiden, opplyser politiet. Ingen personer ble skadet.

Bussen kjørte av veien sør for Torsnes kirke og det skal ha vært svært glatt på stedet.

– Det er speilblankt her

Ifølge en passasjer i bussen, som Fredriksstad Blad har snakket med, skal bussen ha mistet veigrepet i en bakke og begynt å skli bakover. Underkjølt regn gjorde veien speilglatt.

– Det er speilblankt her. Vi var på vei oppover da bussen mistet farten og stoppet midt i bakken. Så skled den bakover. Begge bakhjulene og det høyre forhjulet henger utfor veien, sier passasjer Kenny Skauen.

Andreas Utberg / NTB Scanpix

Det var både voksne og barn inne i bussen. Etter hvert kom alle seg helskinnet ut og bussen ble berget.

Statens vegvesen fikk inn mange meldinger om speilblanke veier i Østfold tidlig på dagen. Utover ettermiddag sørget været for glatte veier mange andre steder på Østlandet også.

– Det var varslet nedbør i dag, som kunne fryse til underkjølt vann, som betyr glatte veier. Men flere steder har nedbøren kommet som snø, og ikke regn. Dermed er det ikke glatt så mange steder som vi fryktet, sa John Slinning, trafikkoperatør i Statens Vegvesen, til Aftenposten.

Flere biler kjørte av veien

Ved 18-tiden kjørte flere biler av E6 på motorveien nord for Vestby i Akershus. Ingen personer ble skadet, men uhellene førte til lange køer.

Utover kvelden fikk flere vogntog og lastebiler problemer på veiene i Østfold. Ved Trøsken på fylkesvei 114 ble tre vogntog sittende fast og en av dem hadde veltet, meldte politiets operasjonssentral på Twitter

Ved 20-tiden stengte politiet fylkesvei 114 for all trafikk. Veien ble åpnet igjen to timere senere.

Møtte brøytetraktor - kjørte av veien

Utenfor Tønsberg rykket nødetatene ved 19-tiden ut til melding om en frontkollisjon mellom en personbil og en traktor.

Da politi, ambulanse og brannvesen kom frem til stedet ved Jarlsberg flyplass, viste det seg at en personbil hadde endt utfor veien da den møtte en brøytetraktor. Føreren av personbilen skal ha foretatt en unnamanøver for å unngå kollisjon.