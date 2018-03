«Det kan lukte litt rompe»

Hva gjør du når du er ambisiøs kjøkkensjef og er lei av å lage jålemat? Riktig svar: Du går over til å lage rimelige, asiatiske 11-rettere i Tøyengata.

Nordmenn har elsket asiatisk mat helt siden den første kinarestauranten så dagens lys for rundt 50 år siden, og i dag får du kinamat og sushi overalt. Men få (om noen) asiarestaurantsjefer opplever like mye buzz som Golden Chimp-sjef Jan Robin Ektvedt for tiden.

De neste 20 minuttene forklarer han det meste du trenger å vite om koreansk mat: Hvorfor kimchi er kinakålens comeback, hva som er fellesnevneren mellom kimchi og rakfisk, begrepet street food som garantist for dårlig mat, hipstere som lager kombucha på døde bier – og ikke minst hvordan nudelkongen Mr. Lee ikke bare åpnet øynene hans for asiatisk mat, men personlig lærte ham å spise med pinner på JC i Tønsberg.

