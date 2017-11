Reineier varslet Bane Nor. Likevel meide flere tog ned 106 reinsdyr.

Det var Helgelendingen som først omtalte ulykken som skjedde ved Kvalforsbrua mellom Eiterstrøm og Mosjøen på Helgeland.

Reineiere kontaktet Bane Nor flere ganger og ble forsikret om at toget skulle kjøre sakte forbi strekningen der dyrene oppholdt seg. Toget mottok aldri beskjeden.

– Dette er en tragedie for meg og de tre andre reineierne, sier Torstein Appfjell til Aftenposten.

Han hadde dyr som ble meid ned av tog på Nordlandsbanen rett ved Kvalfors bro mellom Eiterstrøm og Mosjøen på Helgeland i Nordland.

Møtt av et forferdelig syn

Ifølge Appfjell ble 26 reinsdyr kjørt i hjel av tog onsdag, 15 mistet livet torsdag, mens natt til lørdag mistet 65 reinsdyr livet i et blodbad etter en ny togpåkjørsel. Ifølge en av eierne skal ett av dyrene blitt hengende fast på lokomotivet, og ble med helt til stasjonen i Mosjøen. – Jeg var på stedet natt til lørdag, og det var et forferdelig syn, sier Appfjell (59). – Rein er noe helt spesielt for oss som driver med det her. De betyr nesten alt for oss og dyrene danner grunnlaget for vår eksistens. Et så stort innhugg i reinsdyrflokken vår er katastrofalt, sier han.

Ble varslet via GPS

Appfjell ble gjort oppmerksom på at reinsdyrene var kommet ned fra fjellet og inn på jernbanelinjen fordi flere av dyrene har påmonterte GPS-sendere. Reinseierne jobber for tiden med å transportere dem til vinterbeite på kysten. Appfjell sier han da varslet Bane Nor om saktekjøring til de hadde fått flyttet reinsdyrflokken bort fra fjellområdet som går langs jernbanelinjen.

– Vi fikk en bekreftelse fra Bane Nor om saktekjøring, men det er tydeligvis en svikt i systemet. Beskjeden har i hvert fall ikke nådd frem til lokfører. Hvorfor er umulig for meg å si noe om, sier Appfjell som har drevet med reinsdyrdrift siden han var en guttunge. Han presiserer at de ikke kan bevege seg langs toglinjen uten sikkerhetsvakter fra Bane Nor til stede.

Kom ikke frem på grunn av teknisk svikt

Områdedirektør Thor Brækkan i Bane Nor beklager, og sier det nå blir en erstatningsprosess. Brækkan bekrefter at meldingen fra reineier ble lagt inn i systemet, men at den ikke kom frem grunnet en teknisk svikt.

– Da det ble oppdaget at beskjeden hadde forsvunnet, prøvde de å ringe toget. Da var det dessverre for sent, sier Brækkan til NRK.

Vefsn-politiker Carola Karl Urvik (V) reagerer sterkt på hendelsen og krever at lokalpolitikere, ordfører, Mattilsynet og Bane Nor må komme på banen for å drøfte hvordan slike tragedier kan unngås før man har fått et viltgjerde på plass.