Reineier varslet Bane Nor. Likevel meide to tog ned 77 reinsdyr.

Det var Helgelendingen som først omtalte ulykken som skjedde ved Kvalforsbrua mellom Eiterstrøm og Mosjøen på Helgeland.

Reineieren kontaktet ifølge NRK Bane Nor flere ganger og ble forsikret om at toget skulle kjøre sakte forbi strekningen der dyrene oppholdt seg. Toget mottok aldri beskjeden.

– Vi som er reineiere, har et tett forhold til dyrene våre. Jeg er så arg at jeg nesten blir svimmel, sier reineier Ole Henrik Kappfjell.

Ifølge Kappfjell ble et av de påkjørte dyrene hengende fast på lokomotivet, og ble med toget helt til stasjonen i Mosjøen.

Reineierne jobber for tiden med å få dyrene sine til Sjåmoen for å skille dem, og for å transportere dem til vinterbeite på kysten.

Områdedirektør Thor Brækkan i Bane Nor beklager, og sier det nå blir en erstatningsprosess. Brækkan bekrefter at meldingen fra reineier ble lagt inn i systemet, men at den ikke kom fram grunnet en teknisk svikt.

– Da det ble oppdaget at beskjeden hadde forsvunnet, prøvde de å ringe toget. Da var det dessverre for sent, sier Brækkan til NRK.

Vefsn-politiker Carola Karl Urvik (V) reagerer sterkt på hendelsen og krever at lokalpolitikere, ordfører, Mattilsynet og Bane Nor må komme på banen for å drøfte hvordan slike tragedier kan unngås før man har fått et viltgjerde på plass.