Mye snø, regn og vind gir vanskelige kjøreforhold

– Det er ventet lokalt mye nedbør i Vest-Agder, Rogaland og Sunnhordland. I tillegg blir det mye vind med kraftige vindkast i fjellet på Vestlandet, i Trøndelag og i Nordland, sier statsmeteorolog Ingrid Bentsen til Dagbladet.

Også Østlandet og Sørlandet vil oppleve kraftig nedbør i form av snø og regn.

HANS O.TORGERSEN

Utforkjøringer

Allerede natt til onsdag førte glatte veier til trafikale utfordringer, blant annet på E39 i Vest-Agder.

Politiet i Agder melder også om glatte veier på E18 mellom Grimstad og Arendal.

Det var utforkjøringer både i Telemark og Rogaland, opplyser politiet. Det er ikke meldt om personskader.

I morgentimene opplyser Vegtrafikksentralen at store deler av veiene på Sørlandet har varierende kjøreforhold på grunn av snø og sludd som legger seg i veibanen.

– Vi har kalt ut alt av mannskap og har biler på alle veier som kan brøytes og tar imot henvendelser fra publikum, sier trafikkoperatør Andreas Larsen til NTB klokken 05.15.

Ferjetrøbbel i vest

Ferjesambandet Lauvvik-Oanes er innstilt fra og med klokken 02.15 og inntil videre grunnet dårlig vær, melder Aftenbladet.no.

Dette opplyser Norled natt til onsdag.

Vinden fører også til forsinkelser i sambandet Hjelmeland-Nesvik-Ombo og i Ryfylkerutene.

– Lysefjordruten melder om mye vind ved Lauvvik kai. Alternativ kai brukes, og dette medfører en forsinkelse på ca. 30 minutter, opplyser Norled klokken 06.40.

Mange farevarsler i #Norge! Her er en oversikt over varslene vi har sendt ut i dag. Hold deg oppdatert på yr.no pic.twitter.com/EAdjTTpcTB — Meteorologene (@Meteorologene) November 21, 2017

Stengte fjelloverganger

Larsen anbefaler folk som ikke må ut på veiene, å holde seg inne.

– Jeg ville nok drøyd butikkturen litt. Men hvis du må ut og kjøre, vær oppmerksom, vis hensyn til andre trafikanter og kjør etter forholdene, sier Larsen.

I vest gjør uvær at riksvei 7 over Hardangervidda først ble stengt for kjøretøy under 7,5 tonn, mens det var kolonnekjøring for tyngre kjøretøy. Klokken 6 ble veien over fjellet helt stengt.

– E134 over Haukelifjell er også helt stengt, sier Larsen.

Oversvømmelser

Også torsdag blir det mye vær. Troms og Finnmark vil få storm, forteller statsmeteorolog Bentsen.

– Folk må være forberedt på lokale oversvømmelser. Der det kommer kraftig vind, må man fest løse gjenstander, sier meteorologen.

Samtidig vil Oslo-området oppleve varmegrader, men mildværet holder seg ikke.

Det snør tett i hovedstadsområdet. Foreløpig går trafikken greit, kjør forsiktig! La oss håpe vi slipper alvorlige hendelser i løpet av dagen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) November 22, 2017

Rv 7 Hardangervidda stengt pga uvær. — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) November 22, 2017

Store deler av veiene på Sørlandet har varierende kjøreforhold på grunn av snø/sludd som legger seg i vegbanen. Alle entreprenører er ute for å gjøre tiltak.



Vær OBS, vis hensyn og kjør etter forholdene. — Vegtrafikksentr. sør (@VTS_sor) November 22, 2017