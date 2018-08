Enighet i Avinor-meklingen

Dermed blir det ingen streik blant ansatte ved en rekke norske flyplasser i neste uke.

Partene i flyplassoppgjøret ble i juni enige om å ta meklingspause og starte opp igjen til høsten. Den nye meklingsfristen ble satt til 4. september. En eventuell streik ville dermed først vært et faktum 5. september. Enigheten kom etter fire dager med møter.

Da partene besluttet seg for å ta pause, var det mange vanskelige spørsmål som gjensto, men de valgte å vente til over sommeren for ikke å ramme alle som skulle på ferie. Planen var at partene gjennom sommeren skulle jobbe sammen om kompliserte problemstillinger, blant annet det vanskelige pensjonsspørsmålet.

– Vi har fått gjennomslag for en tariffestet pensjonsordning. Vi gikk inn i meklingen med krav om å få være med på å utforme en eventuell ny pensjonsordning, og det har vi fått gjennomslag for, sier forhandlingsleder og leder av YS Spekter Lizzie Ruud Thorkildsen i en pressemelding.

Alle ansatte i Avinor flysikring under 53 år blir overført til den nye pensjonsordningen, mens de ansatte i Avinor får valget mellom å stå i dagens pensjonsordning eller å bytte til den nye.

– Vi har forhandlet fram en ny pensjonsordning og et solid lønnsoppgjør, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Oppgjøret omfatter Avinor AS, Avinor Flysikring AS og Svalbard Lufthavn AS.