Ti brannmannskaper jobbet gjennom natten for å hindre skogbrannen på Vindlandsheia, mellom Birkeland og Grimstad i Aust-Agder i å spre seg. Fredag ettermiddag hadde brannvesenet fortsatt ikke kontroll, mye på grunn av vinden.

– Det blåser ikke mye, men det blåser jevnt, sier overbefalsvakt Jan Røilid brannvesenet til Agderposten.

– Mange steder blir det tilbake til start for oss som jobber med slukking.

Røilid fastslår at brannen i stor grad holder seg innenfor slangeutleggene. Målet er derfor at skogbrannen ikke sprer seg, noe man hadde klart fram til fredag ettermiddag.

Rester av teltplass

Det er funnet rester av både teltplass og bål i området. På stedet ble det også observert gryter og annet campingutstyr, skriver Agderposten.

Funnene som er gjort, kan bli et viktig spor i politiets etterforskning for å finne årsaken til brannen som fredag dekket et område på rundt 150 mål. I tillegg til mannskaper fra brannvesenet og Sivilforsvaret, har helikoptre også bidratt i slukkingen.

– Det vi kan utelukke, er at brannen ble forårsaket av lyn og torden. Det er ingen kraftlinjer i området. Det det koker ned til da, er at terrenget ble antent av for eksempel glasskår, eller av annen, menneskelig aktivitet i området, sier Røilid.

Politiet opplyser til NRK at de vil vente med å sette i gang kriminaltekniske undersøkelser til brannen er slukket. Det kan imidlertid ta flere dager.

Kan ta en uke

Det var rundt klokka 15 torsdag brannen i terrenget ved Vindlandsheia ble meldt til nødetatene. Brannen var kraftig og spredde seg fort. Brannvesenet ga samme kveld uttrykk for at det kan ta opp mot en uke å slukke flammene og ulmingen helt.

De ti brannmannskapene som jobbet gjennom natten til fredag, fikk avløsing av 25 uthvilte folk på morgenen. Fredag klokken 16 var det nytt mannskapsskifte.

Området som brenner, er et skogområde uten bebyggelse. Det er derfor ikke fare for at hus skal gå tapt.

Selv om politiet og brannvesenet ikke vurderte det som nødvendig å starte evakuering torsdag, valgte flere beboere selv å evakuere både mennesker og dyr fra områdene nær skogbrannen utover kvelden, meldte NRK.