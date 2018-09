Baby fikk epilepsimedisin som hadde gått ut på dato for over ett år siden

– Jeg ble skikkelig nervøs da jeg ved en tilfeldighet oppdaget at medisinen var gått ut på dato. Sønnen min har epilepsi og er avhengig av medisinen for å ikke få anfall. Heldigvis fikk han ikke anfall i denne perioden, sier Mehreen Hussain.

Den 11 måneder gamle babyen skulle ha to kapsler av epilepsimedisinen Topimax daglig. Familien hadde gitt barnet ti kapsler i løpet av fem dager da de denne uken oppdaget at pakningen var merket med utløpsdato i august i fjor.

Privat

– Vi har hittil følt oss trygge når vi har kjøpt medisiner. De fleste sjekker jo ikke datoen på pakningen. Nå ønsker jeg å advare folk mot at man ikke kan stole blindt på apoteket, sier Hussain.

– Hvis sønnen min hadde fått et anfall i denne perioden uten at vi visste at medisinen hadde gått ut på dato, og han hadde fått redusert eller ingen effekt av medisinen, ville legen trolig ha oppjustert dosen på feilaktig grunnlag, legger hun til.

Apoteket beklager

Medisinen ble kjøpt hos Apotek 1 på Åssiden i Drammen. Hussain har tatt kontakt med apoteket og fått ny pakning. Daglig leder Agnes Gambos beklager hendelsen.

– Det var en beklagelig feil fra vår side. Pakningen ble liggende i skuffen og gikk ut på dato. Den ble levert ut ved en feiltagelse, sier Gambos.

Hun legger til at apoteket har strenge rutiner for å luke ut medisiner som er i ferd med å gå ut på dato, men denne gangen glapp det i rutinene.

Privat

– Vi går igjennom alle legemidler to ganger i året og sjekker utløpsdatoen. Da registrerer vi alle medisiner der datoen vil gå ut det neste halvåret, sier Gambos.

– Det betyr at denne pakningen er blitt oversett i kontroll minst to ganger. Hva sier du til det?

– Vi har ingen god forklaring på det. Feilen kan ligge i at det kan ha være tre pakninger i skuffen. Vi sjekket datoen på to av disse og antok at også den tredje hadde samme utløpsdato. Jeg kan ikke huske at slikt har skjedd hos oss tidligere, svarer Gambos.

Legemiddelverket: Uheldig

Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Han har ikke grunn til å tro at babyen har fått skader av medisinen, men tror at effekten av den var begrenset på grunn av at den hadde gått ut på dato.

– Hensikten med utløpsdato på medisiner er at medisinen skal ha garantert effekt når den tas før utløpsdatoen. Når datoen er gått ut, kan effekten bli mindre, sier Madsen.

Det at medisinen var til et barn, gjør denne saken ekstra spesiell.

Tom Kolstad

– Et legemiddel mot epilepsi skal ha nøyaktig dosering. Særlig med tanke på at den var skrevet til et lite barn. Da kan slike avvik ha større betydning sammenlignet med hos en voksen. Sånn sett er det uheldig at dette har skjedd, sier Madsen.

Han presiserer at alle medisiner har utløpsdato som blir satt etter forskning.

– Apotekene skal ikke selge medisiner som er gått ut på dato. Heldigvis skjer dette veldig sjeldent i Norge. Det er veldig høy standard på norske apoteker. Likevel bør pasienter sjekke datoen på pakningen for å være på den sikre siden, sier Madsen.

Nå skal Legemiddelverket vurdere om de skal se på denne saken nærmere.

– Vi skal diskutere denne saken internt før vi bestemmer oss for om vi skal se nærmere på den.