Kriseteamet i Elverum bistår skolen etter at far og sønn ble funnet døde

Den 13 år gamle gutten og hans far, en mann i 40-årene, ble funnet døde i sin bolig på Elverum fredag kveld. Politiet mener faren først drepte sønnen, før han tok sitt eget liv.

Hendelsen har slått ned som et kjempesjokk i Elverum, sier utdanningssjef Tord Arnesen til NTB. Han utgjør kriseledelsen sammen med rådmann og aktuelle sektorsjefer.

– At en far tar med seg et barn inn i døden, det er helt uvirkelig. Det tror jeg er følelsen som alle sitter med her, sier han.

Tragisk hendelse i Elverum: Politiet tror far drepte sin 13 år gamle sønn og deretter seg selv

Nytt krisemøte

Kriseledelsen samles til et nytt møte klokken 15 søndag for å drøfte den videre håndteringen.

– Vi jobber særlig opp mot guttens skole for å støtte rektor og lærerne i hvordan de skal formidle hendelsen og ivareta elevene når de kommer på skolen mandag, sier Arnesen.

Prosten i Elverum skal også delta under møtet for å diskutere muligheten for å åpne kirken for lokalbefolkningen.

Foreløpig har ikke politiet gått ut med navnene på de avdøde.

– Vi venter på en avklaring av dette, sier Arnesen.

Leder av stab for kommunikasjon i Innlandet politidistrikt, Heidi Kronberget Sørskog, sier til NTB søndag at det ikke er avklart når navnene vil frigis eller om politiet vil komme med ytterligere informasjon om hendelsen søndag.

Etterforskningen fortsetter

Det var rundt klokka 20.30 fredag kveld at politiet ble varslet om dødsfallene.

– Ut fra omstendighetene og funn på åstedet er politiets hovedteori at det dreier seg om drap og selvdrap, uttalte politiadvokat Kaja Løhren Borg i Innlandet politidistrikt i en pressemelding lørdag.

Den 13 år gamle gutten bodde hos faren i Elverum kommune. Ingen av dem er kjent for politiet fra før.

Lokale etterforskere og eksperter fra Kripos har hele lørdag jobbet med tekniske undersøkelser på åstedet. Begge er sendt til obduksjon. De foreløpige obduksjonsrapportene er først ventet tirsdag.

Politiet vil foreløpig ikke uttale seg om dødsårsak eller andre omstendigheter rundt hendelsen.

– Vi vil fortsatt jobbe med denne saken for å få kartlagt alle forhold rundt dødsfallene, sier Borg.

Ber foreldre fortelle

Elverum kommune har aktivert det psykososiale kriseteamet sitt etter hendelsen. Det består av personer som er skolert til å hjelpe mennesker i kriser. Teamet ledes av Unni Haagensen.

– Det psykososiale kriseteamet står klart til å rykke ut og ta seg av familie, venner og andre som måtte trenge det. Vi er i beredskap og skal gjøre det som kreves av oss i en tragisk situasjon. Har noen behov for støtte, ta kontakt, sier ordfører Erik Hanstad til lokalavisen Østlendingen.

Lars Lien, professor i psykiatri ved Høgskolen i Innlandet, oppfordrer foreldre i Elverum til å snakke med ungene sine om hendelsen.

– Åpenhet er viktig. Vi må regne med at nyheten sprer seg fort når en 13-åring er drept. Snakk om det i nøkterne ordelag og legg vekt på at dette er en ekstrem hendelse. Det er ingen grunn til å tro at dette skal skje dem selv eller vennene deres, sier Lien til avisen.

– Det er viktig å roe ned barnet. La dem komme opp med sine tanker, lytt til dem og følg opp det de har å si, sier professoren i psykiatri.