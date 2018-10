Behandlingen av Baneheia-saken utsatt

Gjenopptakelseskommisjonen opplyste til NTB i august at de på eget initiativ hadde sendt DNA-materiale fra drapssaken i 2000 til nye analyser. Det ble da antydet at saken kunne bli behandlet under kommisjonens møte 10. og 11. oktober, men slik blir det ikke.

– Den blir ikke tatt opp til behandling nå, opplyser kommisjonens leder Siv Hallgren til NTB.

Kommisjonen har fått svar på testene av DNA-materialet, men fikk dem for sent til at saken kan legges fram i denne omgangen.

– De har vært til ny undersøkelse. Vi har fått en rapport om det, men de skal sendes ut til partene først, forklarer Hallgren.

– Så vil saken vurderes videre her, og det vil kunne foretas ytterligere utredningsskritt. Deretter vil saken bli forberedt for å tas opp i kommisjonen, som vil ta stilling til gjenåpning på et senere tidspunkt.

Gjenopptakelseskommisjonen har sitt neste møte 14. og 15. november. Årets siste møte er 12. og 13. desember.

Det er lite trolig at saken vil være klar for avgjørelse før etter nyttår.

Åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen og ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000. Kristiansen soner en forvaringsdom på 21 år, mens medtiltalte Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel.

Kristiansen har fem ganger tidligere forsøkt å få saken gjenåpnet, uten å lykkes.