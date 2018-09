Kranglet om musikkvalg i bilen – kræsjet i lyktestolpe

Politiet i Sørvest fikk melding klokken 23.09 om at en bil hadde kjørt av veien og inn i en lyktestolpe.

– Vi sendte alle nødetater til stedet, det var store materielle skader på bil og lyktestolpe. Det var en kvinne og en mann i bilen, begge 2000-årgang. Vi har ikke oversikt over skadeomfang, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader. De ble tilsett av personale fra ambulanse på stedet, sier operasjonsleder Jøran Solheim ved Sørvest politidistrikt til NTB.

Det skal ikke være mistanke om høy fart eller rus.

– De har forklart at det oppsto en diskusjon rundt musikk, der passasjeren på et tidspunkt har lent seg over fører for å få tak i mobilen for å bytte musikk på stereoanlegget, og det har oppstått noe uoppmerksomhet. Det vil bli opprettet sak, sier Solheim.

Bilbergingsfirma er tilkalt, det samme er kraftselskap for å ta seg av lyktestolpe.