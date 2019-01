Mannen, som også er fotballdommer, ble pågrepet første gang i juli 2016, men ble løslatt etter et par uker i varetekt. Etter det skal han ha begått flere overgrep, noe som førte til at han på nytt ble pågrepet i fjor høst – og antall fornærmede i saken steg.

Selve tiltalen er på hele 81 sider og de fornærmede, som er i alderen ti til 18 år, kommer fra hele Norge og fra andre nordiske land.

Saken er etterforsket i flere år og gjelder hovedsakelig overgrep som har funnet sted i form av chatting på internett, men flere av ofrene har også møtt mannen personlig. Ved disse tilfellene skal det også ha blitt utført seksuelle handlinger, og ifølge tiltalen er noe av dette filmet.

«Sandra»

26-åringen brukte navnet «Sandra» på forskjellige chattetjenester og lurte ifølge tiltalen de unge guttene til å sende et stort antall intime bilder og filmer av seg selv med seksuelt innhold.

Selv lovte mannen å sende nakenbilder og bilder av seksuelle handlinger som «Sandra» utførte, samt tilbud om oralsex. Han lovte også bort godteri, dataspill, Ipad og penger. Hvis guttene ikke gjorde som han sa, truet han med å legge ut bildene og filmene på nettet.

I tillegg har politiet gitt en straffereaksjon for overgrep mot ytterligere 160 gutter i form av en såkalt prosessøkonomisk påtaleunnlatelse. Det betyr at skyld er fastslått, men at tilleggsstraffen er såpass lav at man velger å ikke ta med disse postene i tiltalen.

Varetektsfengslet

Mannen har sittet varetektsfengslet siden 2016 mens politiet har foretatt en omfattende etterforskning av overgrepene, som ifølge tiltalen har pågått fra september 2011 til han ble pågrepet fem år senere.

Det er beslaglagt store mengder chattefiler, filmer og bilder, som har vært svært tidkrevende å gjennomgå. Det samme gjelder identifisering de fornærmede. Den tiltalte har erkjent de faktiske forholdene.

Mannen er utredet av eksperter og funnet strafferettslig tilregnelig. En av hans forsvarere har tidligere sagt at mannen ikke anser seg som pedofil siden han mener at han ikke målrettet har gått etter mindreårige.

Lukkede dører

Saken starter i Nedre Romerike tingrett 29. januar, og den er så omfattende at det er satt av hele 180 dager til rettsforhandlingene, som etter planen skal avsluttes 30. september. Sakens oppstart er imidlertid forskjøvet ettersom de fornærmedes bistandsadvokat begjærte at saken skal gå for lukkede dører.

Årsaken er hensynet at til de fornærmede som møter i retten skal kunne gi uforbeholdne forklaringer, samt at flere av dem tilhører en særlig sårbar gruppe (barn).

Hverken påtalemyndigheten eller de oppnevnte forsvarerne har hatt innvendinger mot dette, og lagmannsretten har derfor innvilget ønsket. Pressen har adgang til å være til stede, men har fått forbud mot å referere opplysninger som kan identifisere noen av de fornærmede.