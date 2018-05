Nå er det norske jordbær i butikkene

– Det er ikke noe poeng å være først ute, men viktig å være tidlig i mai. Da er det lite bær i markedet og mulig å ta ut en bedre pris, sier Kåre Nordbø til Stavanger Aftenblad mandag.

Finnøy-bonden kjenner ikke til noen i Rogaland som er like tidlig ute med jordbær ut til butikkene.

Han forsyner kun én dagligvarekjede med jordbær og leverer rett i butikk. Neste plukking skjer onsdag morgen med leveranse samme formiddag. Årsaken er først og fremst at korona-bærene har kort holdbarhet før de blir dårlige.

Fakta: Korona-jordbær Mest vanlig: Korona er den vanligste jordbærsorten. Utgjør cirka 65 prosent av det norske markedet. Søt: Sorten ble utviklet i Nederland og har høyt innhold av sukker og mye C-vitamin. Bærene er store, men ikke blant de fasteste og får derfor lett trykkflekker. Sorten er middels utsatt for gråskimmel. Ikke holdbare: Bærene har kort holdbarhet etter høsting, er lys røde og egner seg best som spisebær og til sylting. Høstes i perioden juni – august. Kilde: Wikipedia

Gode penger for bonden

– I dag leverte jeg ut om lag 44 kilo. Det vil si 132 kurver fordelt på to butikker, på Stokka og Mariero, forteller Nordbø.

Hvis butikkprisen pr. kurv er 49,90 kroner, anslår han at vel 30 kroner av dette havner i bondens lomme.

– Men beløpet til meg som bonde er det samme om butikken skulle velge å selge kurven til 70 eller 80 kroner, presiserer Nordbø.

LES OGSÅ: 400 tonn butikkplast skal vekk. Til sommeren kommer jordbærene i papp.

Litt tidligere ute

Den tidligere tomatbonden driver jordbærproduksjon på tredje året fra et veksthus på 2,5 dekar nordvest på Finnøy. Og nettopp det at han dyrker jordbærsortene korona og sonata i et veksthus, gjør at han kan levere bær litt tidligere enn de fleste andre.

– De som dyrker i plasttunneler bruker vanligvis ikke oppvarming og er dermed litt senere ute enn meg som dyrker i veksthus. Det jeg høster nå er fra jordbærplanter som ble sådd i januar, og jeg har brukt oppvarming i veksthuset for å sørge for at temperaturen har ligget på 8 til 10 grader. Man må bruke litt varme for å få bærene frem såpass tidlig, forklarer Nordbø.

– Smaken må være bedre

Han insisterer på at de norske bærene er bedre i smaken enn de hollandske og belgiske importbærene, som utgjør den viktigste konkurransen til norske bær.

– Skal du ta høyere pris for de norske, så må smaken være bedre i våre bær. Ellers selger de ikke, sier han.

Ved 18-tiden mandag var det bare noen få kurver igjen i butikken på Stokka, til tross for at kurvene var priset til 49,90 kroner stykket.

Rundt 15.–20. juni har Kåre Nordbø høstet ferdig av januarplantene.

– Da tar jeg plantene ut av veksthuset og planter nye. Neste runde med plukking blir i august og september, forklarer jordbærbonden.