Smuglergods-gruppe på Facebook ble stengt ned

Den åpne Facebook-gruppen «Sigaretter, brennevin og øl – BILLIG i Rogaland» fikk eksistere i om lag et års tid, uten at noen reagerte, skriver Stavanger Aftenblad. I gruppebeskrivelsen het det «siden for oss som enten ønsker å kjøpe billig tobakk, snus, alkohol eller annet smuglergods – billig!»

Men etter at Aftenbladet omtalte gruppen torsdag, begynte ting å skje.

Fredag var det ikke lenger mulig å søke opp gruppen på Facebook.

10 personer bak «Tom Kvia»

«Tom Kvia» var oppgitt å være administrator for Facebook-gruppen. Men «Tom Kvia» finnes ikke – det er et oppdiktet navn, forteller en av grunnleggerne av gruppen, en 24 år gammel mann fra Sør-Rogaland som Aftenbladet har kommet i kontakt med. Han ønsker å være anonym.

– Hvorfor ble denne siden opprettet?

– Det var vel mest på spøk.

– Hvem har stått bak siden?

– Vi er vel rundt 10 personer som sto bak opprettelsen og som har administrert siden.

– Så da er dere «Tom Kvia» alle sammen?

– Ja.

– Har ingen oversikt

– Har du kjøpt eller solgt noe via denne Facebook-gruppen selv?

– Det har jeg ikke gjort.

– Men hva er det som er kjøpt og solgt gjennom gruppen?

– Det har jeg ingen oversikt over. Jeg har ikke vært inne, det er først nå jeg har vært inne på Facebook og sett på siden.

– Du er en av administratorene for siden, og så er det først nå du har vært inne?

– Ja.

– Fikk forespørsel fra Facebook

– Så hvorfor gikk du inn nå?

– Fordi vi fikk en forespørsel fra Facebook om å fjerne gruppen. Så det har vi gjort.

– Har det slått deg at dette kunne være kriminell virksomhet?

– Det har ikke slått meg, nei.

– Men dere har brukt ordet «smuglergods» i gruppebeskrivelsen. De fleste vet vel at smugling er ulovlig?

– Jeg har bare ikke tenkt på at det kunne være kriminelt. Jeg har ikke hatt noe å gjøre med kjøp eller salg.

– Morsomt i begynnelsen

– Hva tenker du om at dere opprettet gruppen?

– Det var morsomt i begynnelsen, at det var så mange som ble med.

– Frykter du eventuelle reaksjoner fra politiet?

– Det har jeg ikke lyst til å kommentere, sier 24-åringen fra Sør-Rogaland.

Aftenbladet har forsøkt å få en kommentar til saken fra Facebooks Norge-sjef, Jan Paulseth. Det har vi så langt ikke lyktes med.