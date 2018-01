Redningshelikopter tvunget ned på bakken av været

– De skulle egentlig til Namsos på et standard pasientoppdrag, men kom seg ikke frem på grunn av været, sier redningsleder Eric Willassen ved Hovedredningssentralen til Adresseavisen.

Oppdraget var å frakte en pasient fra Namsos til St. Olavs Hospital. Tøffe værforhold og dårlig sikt gjorde imidlertid at helikopteret måtte lande på en kunstgressbane på Røra i Inderøy.

– Når sikten blir såpass dårlig, blir det vanskelig å fortsette. En ambulanse kjører pasienten ned fra Namsos til helikopteret, sier redningsleder Willassen.

Klokken 22.25 var pasienten fraktet til St. Olavs Hospital, og helikopteret var på vei tilbake til Ørland.

– Gikk raskt ned

Sea King-helikopteret landet på kunstgressbanen i 18.45-tiden.

– Jeg kom kjørende på E6 og skulle svinge av mot Utøya da helikopteret kom flyvende over meg. Det var tydelig at det lette etter et sted for å lande, og det gikk raskt ned, sier Vidar Næss.

Det var han som tipset Adresseavisens fotograf.

– Rett etter landing kom det en kar ut fra helikopteret og lyste rundt det med ei sterk lykt, sier han.

Bemanner opp

Meteorologisk institutt har gått ut med varsel om orkan på kysten av Trøndelag og Møre og Romsdal. Søndag er det ventet at deler av kysten vil oppleve vindhastigheter på 35 meter i sekundet.

Alle lensmannskontorene i Trøndelag vil holde åpent søndag, i tilfelle det blir strømbrudd og folk ikke kommer gjennom til politiets operasjonssentral.