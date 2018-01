Næringslivstopper: – Å kjøpe bolig i Norge er altfor gunstig

– Vi har bundet altfor mye penger i hytter, hus og eiendom, vi burde absolutt få mer over til å skape arbeidsplasser, sier investor Stein Erik Hagen til NRK.

Boligprisene har falt de fleste steder i landet i løpet av de siste månedene. Men det er fremdeles altfor gunstig å investere i boliger, mener flere av Norges rikeste som kringkasteren har snakket med.

– Der er det et stort problem. Eiendom er grovt underbeskattet. Det er et stort strukturproblem og fører til at det går altfor mye penger inn i eiendom, sier investor Jens Ulltveit-Moe.

– Flere er litt mettet på eiendom

Ferd-eier Johan H. Andresen finner en trøst i at enkelte nå er skremt fra boliginvesteringer etter at prisene begynte å falle i fjor.

– Jeg ser nå at flere og flere er litt mettet på eiendom, sier Andresen.

Grunnet skattesystemet og lave renter frykter han imidlertid en ny bølge med boliginvesteringer så snart prisfallet er over.

– Det bør ikke egentlig være noen store skattefordeler når det gjelder eiendom, som et rent investeringsobjekt så er det andre ting vi må satse på, sier Andresen.

Vil det gå bedre eller dårligere? Slik ser ekspertene for seg boligmarkedet i 2018

Høyre reagerer

Høyre reagerer kraftig på uttalelsene fra næringslivstoppene.

– Hvilken virkelighet er det Stein Erik Hagen og Jens Ulltveit-Moe lever i? Et krav om boligskatt er feil vei å gå. De må skjønne at folk faktisk ser på boligen sin som et hjem, ikke et investeringsobjekt, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant og boligpolitisk talsperson for Høyre, til NTB.

– Vi må ta vare på at folk flest eier sin egen bolig, men da er ikke løsningen å øke skatten på folk sine hjem, slik milliardærene og SV tar til orde for, sier Lønseth.