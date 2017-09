Eirik Jensens forsvarer: - En anke ligger i kortene

Eirik Jensen satt utrykksløs og med hendene foldet i fanget da straffeutmålingen i den knusende dommen ble lest opp.

Han hadde sittet i nesten fire timer og hørt på de to tingrettsdommerne sven Olav Solberg og Kim Heger lese opp dommen. Jensen tok betenkningstid etter at dommen var kjent, han anket ikke på stedet.

Fakta: Dette er dommen Eirik Jensen er i Oslo tingrett dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon, medvirkning til hasjimport og våpenlovbrudd. Gjermund Cappelen er i dømt til 15 års fengsel for hasjinnførsel og grov korrupsjon. Retten har gitt Cappelen 30 prosent strafferabatt for at han har tilstått og forklart seg om Jensens rolle. Cappelen er funnet skyldig i å ha innført 16,8 tonn hasj til Norge mellom 1993 og 2013. Jensen har medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge mellom 2004 og november 2013, ifølge dommen. Tingretten slår fast at Jensen har mottatt gaver til en verdi av 667.800 kroner fra Cappelen, i form av klokker, oppussing av et bad og kontanter. Han er også funnet skyldig i å ha eid eller innehatten rekke skytevåpen han ikke hadde våpenkort for.

Hans to forsvarere, advokatene John Chr. Elden og Arild Holden, er likevel ikke i tvil om at den knusende dommen mot blir anket.

– Det ligger i kortene, sier de begge.

Jensen ble dømt på alle punkter og fikk 21 års fengsel - den strengest mulige straffen. Han har dermed alt å vinne og ingen ting å tape ved en anke.

Tingretten mener Eirik Jensens forklar var helt uten troverdighet og fullstendig oppkonstruert. Den tidligere polititoppen Eirik Jensen levnes ingen troverdighet i den 105 sider lange dommen.

– Han hadde ikke en perifer eller beskjeden rolle. Han må regnes som en sentral medvirker i hasjvirksomheten, leste dommer Heger opp fra dommen underveis.

Forsvant ut av salen

Eirik Jensen tok bakveien ut fra sal 250 etter at dommerne var ferdig med sin opplesning. Slik unngikk han å bli konfrontert av mediene.

– Om denne dommen blir stående, betyr det at det er flere politimenn, blant annet i Asker og Bærum, som skal straffes. Hvis det å kjenne til kriminell virksomhet betyr medvirkning, blir det vanskelig å drive politiarbeid slik vi kjenner det i dag, mener advokat John Chr Elden.

Elden retter klar kritikk mot Oslo tingretts bevisvurdering. Han mener det er åpenbare svakheter i dommen, blant annet i hvordan den vurderer de mange hundre SMS-ene mellom de to tiltalte.

– Retten har beveget seg fra bevis til «tolkninger». Allerede her er man på feil vei, noe vi skal se i forbindelse med anke, sier Elden.

Jan Tomas Espedal

Ankom i stillhet

Fire timer tidligere ankom aktørene retten.

Åtte minutter før retten ble satt, kom Eirik Jensen inn. Kledd i svart skjorte og med skinnjakke over - omgitt av et kobbel fotografer og sine to forsvarere - ønsket han ikke å si noe.

Han ønsket heller ikke å bli fotografert mens dommen ble lest opp eller etterpå, slik at han etter loven kan kreve.

I salen var tilskuerplassene allerede fylt opp. Jensens samboer Ragna Lise Vikre var på plass før kl. 08.

Både Jensen og hans mediltalte Gjermund Cappelen virket mer preget enn de var mens selve rettssaken pågikk i vår: Cappelen tilbakelent og med blikket vendt mot dommeren da opplesningen av dommen startet, mens Jensen så ned i bordet.

Aktor godt fornøyd

– Vi er godt tilfreds med hvordan domstolen har vurdert saken og at dommen er i tråd med tiltalebeslutningen, sier Guro Glærum Kleppe, som har vært aktor i saken på vegne av Spesialenheten for politisaker.

– Er det nå grunnlag for en egen etterforskning med tanke på den svikten hos politiet som retten har påpekt?

– Det er underveis kommet frem at det er grunn til å stille spørsmål ved tjenesteutførelse. Men det er ikke riktig av meg å kommentere dette nå.

– Bør andre stille dette spørmsålet?

– Heller ikke det vil jeg kommentere, sier en fornøyd Kleppe.

Dan P. Neegaard

Cappelen fikk 15 års fengsel

Eirik Jensens medtiltalte, «hasjbaronen» Gjermund Cappelen, ble dømt til 15 års fengsel. Også han tok betenkningstid rundt hvorvidt han vil anke dommen.

Retten vurderte at han lovbruddene hans åpnet opp for 21 års fengsel, men han fikk en betydelig strafferabatt for å ha tilstått og forklart seg om Jensens rolle.

Hans forsvarer, advokat Benedict de Vibe, er skuffet over straffeutmålingen.

– Han hadde forventet at straffen hadde blitt lavere enn denne, sier de Vibe til NTB.

Han påpeker samtidig at Cappelen er fornøyd med å bli trodd på det han har fortalt.