Danskene får dose to tidligere - og britene kan følge etter. – Ikke aktuelt i Norge, sier FHI

I Danmark kan man nå bli fullvaksinert på fire uker. Storbritannia vurderer det samme. Men det er foreløpig ikke aktuelt i Norge, sier Folkehelseinstituttet.

Danmark har nå bestemt å korte ned på intervallet mellom de to vaksinedosene. Foto: Mads Claus Rasmussen/ Ritzau Scanpix / NTB

Nå nettopp

Delta-varianten av covid-19 sprer seg nå i flere land. Varianten er mer smittsom og ble først påvist i India.

I Storbritannia vurderer man derfor nå å korte ned på tiden mellom første og andre dose av vaksinen. Det skriver britiske Sunday Times.

Over 90 prosent av de smittede i landet har nå delta-varianten. For å slå ned på smitteutviklingen, foreslås det derfor å redusere intervallet fra åtte til fire uker mellom første og andre dose.

Det er imidlertid ikke bestemt enda. Nadhim Zahawi, som er juniorminister med ansvar for det britiske vaksineprogrammet, sier til Daily Mail at data viser at åtte ukers mellomrom gir bedre beskyttelse.

– Det er det kliniske rådet, og det er rådet vi vil følge, sier Zahawi til avisen.

Danskene får andre stikk etter fire uker

Også for danskene er det andre stikket rett rundt hjørnet. I dag må våre danske naboer vente opp mot seks uker på stikk nummer to, men det endres nå:

Nå vaksinerer vi personer som ikke er i risikogrupper, og intervallet mellom første og andre stikk er for øyeblikket 5–6 uker. Men utover sommeren vil vi skrumpe intervallet til ca. fire uker.

Det skriver Helene Probst til danske DR. Hun er assisterende direktør i Sundhedsstyrelsen, som er Danmarks helsedirektorat.

Probst sier at særlig de som er i aldersgruppen 30 til 34 år, vil påvirkes av dette. Dette er den siste gruppen i Danmarks vaksinasjonskalender, og består av i overkant 344.000 personer.

Danmark kjøpte 1,1 vaksinedoser fra Romania i slutten av juni. Grunnen var at Romania har hatt lav vaksineoppslutning.

Også danske barn kan bli vaksinert tidligere enn planlagt. Planen er å begynne å vaksinere danske barn mellom 12–15 år i juli.

Kan få vaksine på ferie

Nå har Danmark så mange vaksiner at de sliter med å fylle opp timene. Den danske regionen Sjælland har over 100.000 ledige timer de neste ukene. Det skriver den danske regionen på Twitter.

– Akkurat nå har vi veldig mange ledige timer til første vaksinedose, så se å få booket eller rykk din time frem til i morgen eller neste uke så vi kan bli ferdigvaksinert raskt.

Oppfordringen kommer fra Marianne Christensen. Hun er leder for vaksinasjonssentrene i de danske regionene Horsens, Odder og Hedensted.

Sommerferien kan være en av årsakene til at folk ikke bestiller time, tror Christensen.

– Det er sikkert mange som ikke er interessert i en time i morgen eller i overmorgen fordi de akkurat har dratt på ferie. Men de kan altså ta en time i en annen kommune, hvis man for eksempel er på ferie på Bornholm, sier Christensen videre.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen blir vaksinert mot Covid-19 i København. Foto: RITZAU SCANPIX / X02352

Viktigst at alle får første dose

Men nordmenn må foreløpig vente på en dose nummer to.

– Vår strategi er å vaksinere flest mulig med én dose. Vi har foreløpig ikke kunnskap som skulle tilsi at vi bør endre denne strategien, slik smittesituasjonen er i Norge nå. Vi er dessuten kommet langt i vaksineringsplanen og mange i risikogruppene er fullvaksinert.

Det sier Geir Bukholm, som er leder for vaksinasjonsprogrammet og smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Foreløpig er det ikke aktuelt å korte ned intervallet. I aldersgruppene med høyest risiko for alvorlig sykdomsforløp er vi kommet langt i å fullvaksinere og i disse aldersgruppene er doseintervallet seks uker.

Hva må til for at man korter ned tiden mellom de to dosene?

– Når en stor andel av befolkningen fra 18 år og eldre har fått tilbud om første dose, bør man tilby dose nummer to så raskt som mulig, svarer Bukholm.

EUs smittevernkontor ECDC har tidligere anbefalt at intervallet mellom de to vaksinedosene kortes ned til tre uker for å bekjempe deltavarianten.

I utprøvningen av Pfizer-vaksinen satte man de to dosene med tre ukers mellomrom. For Moderna-vaksinen var det et intervall på fire uker. Dette intervallet ga grunnlag for godkjenningen av vaksinene.

Bukholm mener likevel at intervallet på inntil 12 uker er mest hensiktsmessig i Norge nå:

– Man har i ettertid sett at effekten etter andre dose er minst like stor dersom man øker intervallet. Man har også sett at beskyttelsen etter første dose holder seg på et høyt nivå i intervallet mellom første og andre dose, forklarer han.

– Mer krevende for Norge enn for Danmark

Ifølge Bukholm har ikke Norge mulighet til å ha et like fleksibelt tilbud som Danmark.

– Med norsk geografi og med krevende betingelser for lagring og distribusjon av mRNA-vaksiner, er det mer krevende for Norge enn for Danmark å åpne opp for et helt fleksibelt vaksinetilbud, sier Bukholm.

Mange kommuner har de siste dagene meldt om hundrevis av ledige timer de neste ukene.

FHI sier det er viktig at kommuner nå sier ifra dersom de ikke har flere innbyggere som ønsker første dose. På den måten kan dosene disse kommunene skulle fått tilsendt, heller sendes til kommuner som ikke har kommet like lange i å gi første dose.

– Flere kommuner i Norge innfører «drop-in»-ordninger, slik at vi oppnår en økt fleksibilitet nå i sluttfasen av vaksineringen. Det er fremdeles mange kommuner som ikke har gitt tilbud til personer fra 18 år og eldre, og det er viktig at vi sikrer dette, legger Bukholm til.