– De tenker kun på friluftsinteresser, ikke på naturens interesser

Det sier biolog og doktorgradsstipendiat ved universitetet i Sørøst Norge, Rune Aae. Han er oppgitt over folk som ikke tar hensyn til hekkende fugler og fuglereir.

Her ser man det tomme fiskeørnreiret. Foto: Rune Aae

Nå nettopp

«Baksiden med at fler og fler skal utøve sitt friluftsliv med kano og kajakk i våre ferskvann».

Slik starter et Facebook-innlegg signert Rune Aae.

Han har lagt ut bilde av et fiskeørnreir på en holme i Halden kommune. Det var fiskeørn i reiret både i mai og i juni, men nå er det ikke liv der. Aae var på vei til holmen for å ringmerke ungene.

«Vi går i land, og finner raskt ut årsaken: Under treet ligger det en ganske fersk ølkork, og i det ferske bålet – 4 meter unna reirtreet(!) – ligger det to Kronenbourgflasker knust og delvis smeltet, sammen med mange kotelettbein» skriver Aae i innlegget.

Han er oppgitt over at noen har laget bål svært nær reiret, uten å legge merke til det han beskriver som «det intenst varslende foreldreparet».

Han skriver videre at han fant et enda ferskere bål like i nærheten.

«Det er jo til å gremmes av!», skriver Aae.

Rune Aae skriver på Facebook at han skulle ønske «at ikke bare friluftsevnene øker, men at også ører og øyne kobles på i langt større grad når man ferdes ute». Foto: Rune Aae

Skremmer vekk fuglene

Aae utdyper problemet overfor Aftenposten.

Han mener det sannsynligvis er et betydelig større problem enn man er klar over at reir og hekkinger blir ødelagt av folk som telter og i naturen.

Han forteller at dette ikke bare gjelder fiskeørn, men også rødstrupe, måke og mange andre arter.

– Hva er det som skjer når man kommer for nærme et reir?

– Fuglene tør ikke legge seg på eggene når vi nærmer oss, og da stikker mor av fordi den er redd selv. Da blir eggene spist av andre fugler eller dyr.

Fiskeørn i nærheten av reiret sitt ved Oslofjorden. Foto: Hans O. Torgersen

Gjest i naturen

Aae er oppgitt over at folk ikke får med seg at fugler varsler om at de er for nærme reir.

– Flere og flere skal ut i norsk natur nå under korona, og har skaffet seg kajakk og kano, men de har glemt at de er en gjest i naturen. De tenker kun på friluftsinteresser, ikke på naturens interesser, mener Aae.

– Folk skjønner ikke at fuglen varsler at de er for nærme. Folk er døve og blinde på tross av at de er rett ved reiret, sier han.

Også Naturvernforbundet understreker viktigheten av å ta hensyn til hekkende fugler.

– Det er ekstremt viktig at folk tar hensyn til hekkende fugler, sier generalsekretær Maren Esmark.

– Det er mange som ikke tenker at de er på besøk i hjemmet til fugl og planter. Når du ferdes i naturen har du et ansvar for å være aktsom, sier Esmark. Foto: Ørn E. Borgen

Hekketid i mai-juni

For mange fuglearter er hekketiden i mai-juni, forteller Aae. Fiskeørnenes unger er ikke flyvedyktige før mot slutten av juli.

Og det er ikke helt optimalt timing med tanke på folk som skal ut i naturen.

– Da skal «alle» ut i naturen i forbindelse med pinse og finvær. Det har vært spesielt mye de to siste årene, sier Aae.

Han har en tydelig oppfordring til de som ferdes i områder med hekkende fugl.

– Den åpenbare oppfordringen er å bruke ørene. Du hører med en gang at en fugl er stresset, det er ikke vanlig fuglekvitring. Når fuglene er stresset er det bare å flytte seg. Man skjønner på adferden til fuglen at man er for nærme.

Han mener også at øyne og ører ikke kun må brukes til å finne fine steder i naturen.

– Det er også viktig at de som tilrettelegger for friluftsliv ikke bare lærer å bruke øyne og ører til å finne fine steder, men også til å se og ta hensyn til naturen rundt seg.