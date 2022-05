17. mai: Varmt og sol i sør – sludd og kaldt i nord

Store deler av landet kan se frem til en varm og solrik nasjonaldag tirsdag. Men i Nord-Norge kan det være lurt med regnjakke og lue over bunaden.

Det kan bli varmt med bunad mange steder i Norge på nasjonaldagen i år. Ifølge værvarselet fra Yr vil temperaturene flere steder gå over 20 grader.

NTB

16. mai 2022 11:54 Sist oppdatert nå nettopp

Dagen før nasjonaldagen melder værtjenesten Yr om at tromsøværingene må forberede seg på en våt og kald feiring tirsdag. Med temperaturer mellom 2 og 4 grader og et tiltagende sludd- og regnvær utover formiddagen går det mot en krevende feiring i byens gater.

– I Tromsø skal nasjonaldagen starte med sludd, og etter hvert vil det gå over til regn. Det blir mye nedbør, og i tillegg skal det blåse en del, så det blir nesten vanskelig med paraply. Det er bare å kle på seg, sier vakthavende meteorolog Iselin Skjervagen til NTB.

Det blir kaldt og regn helt fra Bodø og opp til kysten av Finnmark. Meteorologene varsler snø fra bare 200 meters høyde, så mange steder i lavlandet vil det veksle mellom sludd og regn. Lengst øst i Finnmark blir det etter hvert opphold, men kaldt vil det være likevel.

«Det blir mye sol og fint vær i Sør-Norge og deler av Nordland. I Nord-Norge blir det en god blanding av sludd og regn, kle dere godt og kjør forsiktig», melder Yr på Twitter.

Det kalde gråværet avtar jo lenger sør man kommer. Fra Trondheim og sørover stiger temperaturen, og skylaget blir borte. Det blir sol og temperaturer opp mot 15 grader i Midt-Norge, viser værdataene fra Meteorologisk institutt.

– Flere steder lenger sør kan få opp mot 20 grader. I Oslo-området og nedover i Vestfold og Telemark kan temperaturen gå opp mot 20 grader. Også nord i Rogaland og opp mot Bergen blir det en flott dag, sier Skjervagen.

Hun nevner at Notodden flere ganger tidligere har hatt temperaturrekorden for 17. mai, og at det godt kan skje også i år. I Innlandet, rundt Hamar og Lillehammer, går det også mot en flott dag med høye temperaturer og skyfri himmel.

– Vi opererer jo alltid med temperaturen i skyggen, så det kan bli varmt med ullbunad ute i solen. Det er kanskje greit å ha minst mulig under bunaden flere steder. Men når toget går på formiddagen, vil det være litt kjøligere, rundt 13 grader, så kanskje en liten jakke kan være greit, sier Skjervagen.

Sørlandet og sør i Rogaland kan det bli litt skyer tidlig på dagen, men det kan klarne opp utover dagen.

– Men at det blir is-spisevær over store deler av Sør-Norge, det er helt sikkert, sier meteorologen muntert.