Arfan Bhattis Facebook-profil er borte

Den kjente islamisten Arfan Bhatti delte innlegg om drap på homofile på Facebook kort tid før Oslo-terroren. Nå er profilen borte.

Arfan Bhatti har vært nabo med terrorsiktede Zaniar Matapour. Bhatti publiserte nylig flere innlegg om drap på homofile og brennende Pride-flagg på sin Facebook-konto. Nå er profilen hans borte.

14 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev. Meld meg på

Arfan Bhattis innlegg om drap på homofile er ikke lenger å oppdrive.

Profilen hans er slettet fra Facebook. Det skjer bare få dager etter at Bhatti kobles til terrorsiktede Zaniar Matapour. Matapour drepte to personer og skadet 21 personer utenfor Per på hjørnet og London pub natt til lørdag.

Angrepet skjedde dagen før Pride-paraden skulle arrangeres i Oslo. London pub er et kjent utested for homofile. At skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile, er en av teoriene politiet jobber etter. En hypotese er også at psykisk sykdom kan være en del av bakgrunnen.

Politiet ber mandag om at Matapour varetektsfengsles i fire uker.

Dette bildet la Arfan Bhatti ut på Facebook-profilen sin. Profilen er nå borte. På bildet står en arabisk skrift, ifølge VG en såkalt hadith. Det er en kort fortelling som skal stamme fra profeten Muhammads ord. Teksten kan forstås som et budskap om at homofile bør drepes. Det sier terrorforsker Thomas Hegghammer fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til VG.

Naboer

Tidligere i juni la Bhatti ut et bilde som viste sitater om drap på homofile på Facebook. Søndag skrev VG at det ene bildet var slettet.

Mandag er altså profilen borte. Aftenposten er ikke kjent med om han har slettet den selv eller om Facebook har deaktivert kontoen.

Bhatti er kjent som en ledende figur for bevegelsen Profetens Ummah. De rekrutterte en rekke nordmenn til å krige for IS i Syria.

Terrorsiktede har vært nabo med Bhatti i Oslo. Det har hans forsvarer John Christian Elden bekreftet til TV 2. De har også blitt stoppet i samme bil av politiet nylig, ifølge VG og TV 2s kilder.

Matapour var tilknyttet et nettverk av radikaliserte islamister. Det har fungerende sjef Roger Berg i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekreftet.

Politiet: – Kan ikke svare

Aftenposten har spurt politiadvokat Ingvild Myrold om politiet har hatt en finger med i spillet om Bhattis Facebook-profil.

– Det er et spørsmål jeg ikke kan svare på, sier hun.

Facebooks kommunikasjonsavdeling har ennå ikke besvart Aftenpostens henvendelse.

Bhatti la også ut et bilde av et brennende regnbueflagg. På flagget er det et sitat som er knyttet til straff for homoseksuelle handlinger, ifølge NRK.

– En rekke beslag

Politiet har ennå ikke avhørt siktede. De har gjort en rekke beslag for å finne ut mest mulig om siktedes bakgrunn. Her står digitale spor sentralt.

– Vi har fått inn mye informasjon. Men jeg kan ikke gå inn i detalj på hva, sa politiadvokat Børge Enoksen til Aftenposten søndag.

– Har siktede hatt kontakt med konkrete personer som er relevant for etterforskningen?

– Hans bakgrunn og omgangskrets er svært sentral. Vi går helt i dybden på det. Kanskje flere år tilbake. Vi har alt nå et bilde av hans bakgrunn og omgangskrets. Men det er ikke noe jeg kan gå ut i pressen med nå, sa Enoksen.

Enoksen ønsker ikke å kommentere siktedes aktivitet på internett eller hans kontakt med Bhatti.