Terrordømt IS-kvinne får ny sjanse til å belyse saken sin

Var Oslo-kvinnen (31) en uskyldig husmor som ble fanget av IS? Eller var hun en av IS’ støttespillere? Det skal Borgarting lagmannsrett vurdere.

Kvinnen og hennes to barn ble hentet tilbake til Norge i januar 2020. Grunnen var opplysninger om at det ene barnet var sykt. Her er hun fotografert i 2019 i Al-Hol-leiren i det sørøstlige Syria.

7. feb. 2022 18:34 Sist oppdatert nå nettopp

– Hun dro ikke til Syria for å slutte seg til IS. IS fantes ikke da. I over fem og et halvt år ble hun holdt fanget av IS. Ingen fange kan straffes for å være fange.

Det uttaler advokat Nils Christian Nordhus før ankesaken til den IS-dømte Oslo-kvinnen starter tirsdag 8. februar. Han er hennes forsvarer og vil kreve at hun blir frifunnet. Borgarting lagmannsrett har satt av tolv dager til ankebehandlingen.