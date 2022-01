Helsedirektoratet mener det ikke er mulig å teste alle med PCR. Klarer ikke åpne flere testsentre før smittebølgen er forbi.

Det blir ikke mulig å PCR-teste alle som blir smittet Flere testsentre med PCR-analyse vil først stå klare etter smitteøkningen, advarer Helsedirektoratet.

Det er ikke mulig å øke kapasiteten ved laboratoriene med PCR-analyse av koronatester.

17 minutter siden

Testkapasiteten er sprengt og det vil ta for lang tid å få private aktører på banen, advarer Helsedirektoratet i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet.

Derfor ber Helsedirektoratet myndighetene gjøre en vurdering av flere skal slippe å bekrefte positive selvtester med PCR-test. En PCR-test er i dag eneste mulighet for å få et gyldig koronasertifikat for gjennomgått koronasykdom.

Regjeringen avgjorde nylig at personer med tre vaksinedoser ikke trenger en bekreftende PCR-test.

Oslo kommune meldte denne uken at testkapasiteten i hovedstaden kneler. Helsebyråd Robert Steen ba da om å få bruke antigen-tester. Dette får nå støtte fra Helsedirektoratet, som foreslår at selvtester tatt av profesjonelle på testsentrene, bør kunne brukes ved sprengt kapasitet på PCR.

I brevet til departementet som ble sendt i forrige uke, advarer Helsedirektoratet:

Det er ikke mulig å øke testkapasiteten for PCR på laboratoriene foran den varslede smitteøkingen de neste 1–3 månedene.

Anskaffelse av PCR-analyser gjennom private aktører kommer for sent på plass til smitteøkingen i de neste en til tre månedene.

Selv med kortere anbudsprosess vil det ta nærmere to måneder å få på plass økt testkapasitet fra private tilbydere.

I slutten av oktober i fjor ble det sendt inn 90 660 koronatester. Sist uke var antall innsendte prøver oppe i 302 302 i Norge. Andelen positive prøver ligger nå på 38,9 prosent.

Helsedirektoratet ber nå departementet og politikerne endre teststrategien: