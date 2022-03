14 år siden drapet på Martine Vik Magnussen: – Absolutt nærmere en løsning

Mandag møtte foreldrene til Martine Vik Magnussen politiet i London. Nå mener faren den 14 år gamle drapssaken er nærmere enn løsning enn noen gang.

Martine Vik Magnussens far Odd Petter Magnussen (t.h.), moren Kristin Vik og advokat Patrick Lundevall-Unger, som representerer familien og leder Martine-stiftelsen.

14. mars 2022 13:50 Sist oppdatert nå nettopp

I dag er det 14 år siden Martine Vik Magnussen ble drept i London. Derfor er hennes foreldre, Kristin Vik og Odd Petter Magnussen, i London for å ha møte med de som leder etterforskningen.

Tirsdag for en uke siden pågrep politiet en kvinne i 60-årene og siktet henne for bistand i forbindelse med drapet på Martine Vik Magnussen i 2008. Hun skal være en nær slektning av Farouk Abdulhak, som er mistenkt for ugjerningen.

Pågripelsen skjedde på en adresse i bydelen Westminster i London, og kvinnen er siktet for å ha bistått en ettersøkt forbryter. Metropolitan Police i London sendte ut en pressemelding i den forbindelse.

– Et stort skritt fremover

I møtet fikk foreldrene høre detaljer om arrestasjonen av kvinnen i 60-årene, hvilke beslag politiet har gjort og status på situasjonen rundt den mistenkte.

Politiet skal ha sikret seg dokumentasjon, blant annet fra en datamaskin og en mobiltelefon, som de mener underbygger at hun har hjulpet Farouk Abdulhak med å flykte fra London rett etter drapet i 2008.

– Etterforskningsskrittene politiet har tatt virker langt mer omfattende enn det jeg var klar over, sa Magnussen til de fremmøtte mediene i London etter møtet.

På spørsmål om han føler saken er nærmere en løsning nå, etter arrestasjonen i forrige uke, svarer faren:

– Absolutt. Dette er et stort skritt fremover, så vidt jeg kan begripe. Det er et fantastisk press som er etablert mot familien til mistenkte, sa Magnussen.

Martine Vik Magnussen (23) fra Asker studerte i London da hun ble drept 14. mars 2008.

Leilighet tilknyttet Abdulhak-familien

Før møtet sa Magnussen til Aftenposten at han er ganske sikker på at han kjenner kvinnens identitet, men at han ikke har fått noe navn av politiet.

– Politiet sier imidlertid at de har kontroll på hennes bevegelser og føler seg sikre på at hun ikke vil forlate landet. Jeg håper og tror politiet er nærmere et gjennombrudd i saken nå, sier Magnussen.

Etter møtet med politiet i London ønsket han ikke å si mer om hvem politiet sier kvinnen er, eller om han fikk opplysninger om hvem dette skal være og hvilken familierelasjon hun har til mistenkte Farouk Abdulhak.

Odd Petter Magnussen i London mandag ettermiddag.

Den 60 år gamle kvinnen disponerer en toppleilighet tilknyttet Abdulhak-familien. Hun skal ikke ha fast tilhold i leiligheten, men bruker den når hun er på besøk i London.

Da hun ble pågrepet i forrige uke, skal hun ha vært i London for å ordne opp i noen økonomiske forhold knyttet til leiligheten. Hun skal ha vært der flere ganger siden 2008.

Britisk politi omtalte pågripelsen som en «vesentlig utvikling» i etterforskningen forrige uke.

– Martines familie har aldri gitt opp kampen for rettferdighet. I de 14 årene som har gått siden hennes død, har de kjempet for å sørge for at hun er i offentlighetens bevissthet, sier politiinspektør Jim Eastwood, som har ledet etterforskningen.

Farouk Abdulhak (t.v.) er politiets eneste mistenkte etter drapet på Martine Vik Magnussen, men flyktet til Jemen før drapet ble oppdaget. Faren Shaher Abdulhak var en av Midtøstens rikeste menn da han døde i 2020.

Flukten

Den 23 år gamle studenten Martine Vik Magnussen ble funnet drept i en kjeller i et leilighetskompleks i London 14. mars 2008. Milliardærsønnen Farouk Abdulhak er siktet og internasjonalt etterlyst for drapet.

Den hele og sanne historien om hva som egentlig skjedde mellom Magnussen og Abdulhak etter at de dro fra nattklubben Maddox til hans leilighet i 222 Great Portland Street, vil kanskje aldri bli fortalt.

Men hun hadde store skader på halsen, og obduksjonen viste at hun var både kvalt og voldtatt. Det var også tegn på at 23-åringen hadde kjempet alt hun kunne for livet sitt.

Timene Martine Vik Magnussen lå delvis gjemt under bygningsmaterialer i leilighetens kjellerrom før hun ble funnet, brukte Farouk Abdulhak til å komme seg ut av London. Han bestilte flybillett på businessklasse til Kairo.

Sent fredag kveld 14. mars landet han i Egypts hovedstad. Derfra dro han videre til Jemen. På hvilken måte, er usikkert.

Britiske myndigheter har ingen avtale om utlevering med Jemen, men har likevel bedt om utlevering. Dette har Jemen avslått.

Farouks far kondolerte

Medier i Jemen meldte i oktober 2020 at faren til drapsmistenkte Farouk Abdulhak er død. Den styrtrike forretningsmannen Shaher Abdulhak har gitt bare én kommentar om drapet. Det skjedde til Aftenposten i forbindelse med tiårsmarkeringen for ugjerningen i 2018.

«Vi sender vår ektefølte og oppriktige kondolanser til familien Magnussen», skrev han i en uttalelse formidlet via sin britiske advokat. Abdulhak sa også at Abdulhak-familien støtter Magnussen-familiens arbeid med å løse «denne forferdelige hendelsen».

Dette bildet er tatt av Farouk Abdulhaks familie 15. januar 2013. Fra venstre faren Shaher og moren Rowayda.

Moren svarte ikke Aftenposten i Egypt

Moren, Rowayda Michael Besher, er syrisk-amerikansk.

Aftenposten sendte for to år siden et brev til Beshers bolig i Kairo med spørsmål og forespørsel om et intervju. Hun besvarte aldri Aftenpostens henvendelse.

Inngangspartiet til Shaher Abdulhak-familiens villa i Heliopolis i Kairo ses til venstre i denne gaten. En journalist fra gravejournalistnettverket ARIJ har tatt dette bildet på oppdrag for Aftenposten. Vedkommende ble jaget vekk av bevæpnede vakter rett etter at fotografiet ble tatt.