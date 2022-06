Birgitte-saken: Forsvarerne vil føre fetteren som vitne

Dersom det tas ut tiltale mot 51-åringen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, vil hans forsvarere kreve at Birgittes fetter føres som vitne.

Om få uker vil politiet sende sin innstilling i Birgitte-saken til Rogaland statsadvokatembete. En eventuell hovedforhandling vil starte i slutten av oktober.

22 minutter siden

(STAVANGER AFTENBLAD): – Jeg har forståelse for at siktedes forsvarere ønsker å gjøre dette. At de i forsvarsarbeidet har behov for å få frem i retten hva som har skjedd i saken, er naturlig, sier advokat Arvid Sjødin til Stavanger Aftenblad.

Sjødin har bistått fetteren i en årrekke. Etter først å ha blitt dømt, ble Sjødins klient frifunnet for drapet på sin kusine i Gulating lagmannsrett. Han ble likevel dømt sivilrettslig til å betale erstatning til Birgittes foreldre. En sivilrettslig dom Sjødin og klienten siden har kjempet for å få opphevet.