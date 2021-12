De viktigste koronatallene i dag: En ørliten smittenedgang totalt, men ett tall bekymrer i Bergen

Det viser tallene kommunen publiserer på sine nettsider. De siste to ukene er det i snitt blitt registrert 1017 smittede pr. dag i hovedstaden.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 2951 smittede pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene.