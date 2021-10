– De to fra patruljen ser på meg med vantro, for de ser at jeg har en pil i ryggen.

Politimannen Rigoberto Villarroel (48) har latt seg intervjue av Politiforum.

Kongsberg-politimannen Rigoberto Villarroel (48) reddet ut en skadet kunde og gikk inn igjen i butikken der Espen Andersen Bråthen skjøt på kunder og ansatte med pil og bue.

Politimannen som ikke var på jobb, holdt løpende kontakt med politiets operasjonssentral på vei inn i Extra-butikken. Da ble han truffet i ryggen av en pil.

Rigoberto Villarroel rekker å gå inn til fruktavdelingen for å se etter gjerningspersonen. Da blir han skutt i ryggen, forteller politimannen i til Politiforum.

- Der står han. Med en bue i hånda, og ser rett på meg. Jeg ser meg bakover, og jeg må se tre ganger, for jeg har en pil i ryggen. Jeg snakker fortsatt i telefonen med patruljen, og jeg sier «Han traff meg». Hun spør meg hva det er jeg sier, og jeg sier «Han skjøt meg med pil og bue. Jeg står med en pil ut av ryggen nå». Da hører jeg at hun kaster seg i sambandet og sier «politimann skutt med pil og bue i ryggen». Jeg har ikke vondt i det hele tatt, men jeg vil ikke bevege armen, og fortsetter å holde den og telefonen opp mot hodet, sier Rigoberto Villarroel.

Til Politiets Fellesforbunds fagforeningsavis forteller han om dramaet han havnet i onsdag kveld. Politimannen fra Kongsberg hadde vært på middag hos sin mor sammen med datteren og hennes mor. Moren bor i samme bygg som Coop Extra-butikken. Villarroel legger merke til en kvinne som virket stresset. Han tar kontakt og hun forteller at

– Jeg er politimann i en liten by og går bort for å hjelpe. Jeg sier at jeg er på fritiden min, men spør om jeg kan bistå henne med noe. Da sier hun at hun har vært og handlet på Coop, men at posene hennes ligger igjen inne, og at hun ikke tør å hente dem for det er en mann med pil og bue der. Hun forteller at hun er skutt i ryggen, men jeg kan ikke se noe i ryggen hennes. Da sier jeg at jeg skal hjelpe henne med å hente handleposene.

På vei inn i butikken ser Villarroel at det er brukt farlige piler. Klokken er 18.15. Inne i butikken kommer han i kontakt med en mann som er skadet. Politimannen følger mannen ut og går inn i butikken igjen. Han ser ingen i butikken, og går forsiktig mot fruktavdelingen for å få bedre oversikt. Da har Bråthen kommet på ham bakfra. Han hører et dunk og føler et dytt i skuldren. 48-åringen snur seg.

Politimannen klarer å komme seg til butikkutgangen mot parkeringshuset. Derfra forsøker han å følge med hvor Bråthen befinner seg. Men på et tidspunkt trekker han seg ut i garasjen, der han klarer å stoppe en kunde på vei inn. Like etter kommer den første politipatruljen til stedet.

- De kommer ut av bilen, og jeg sier at «han er der inne ennå. Jeg vet ikke hvor de ansatte er. Jeg tar kontroll på bakdøra». De to fra patruljen ser på meg med vantro, for de ser at jeg har en pil i ryggen. Jeg oppfatter at de forstår alvoret i situasjonen med en eneste gang. De tar våpnene og løper inn hovedinngangen, forteller Villarroel.

