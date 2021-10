– Jeg kjente ingenting da jeg ble truffet. Men da jeg kom meg i dekning og snudde meg mot høyre, så jeg pilen stå ut fra skulderen.

Kongsberg-politimannen Rigoberto Villarroel (48) reddet ut en skadet kunde og gikk inn igjen i butikken der Espen Andersen Bråthen skjøt på kunder og ansatte med pil og bue. Det forteller han om til Politiforum.

Politimannen Rigoberto Villarroel (48) har latt seg intervjue av Politiforum om dramaet på Kongsberg.

Politimannen som ikke var i tjeneste, holdt løpende kontakt med politiets operasjonssentral på vei inn i Extra-butikken. Da ble han truffet i ryggen av en pil.

Rigoberto Villarroel rekker å gå inn til fruktavdelingen for å se etter gjerningspersonen. Da blir han skutt i ryggen, forteller politimannen til Politiforum.

– Der står han med en bue i hånden og ser rett på meg. Jeg ser meg bakover, og jeg må se tre ganger, for jeg har en pil i ryggen. Jeg snakker fortsatt i telefonen med patruljen, og jeg sier «Han traff meg». Hun spør meg hva det er jeg sier. Jeg svarer: «Han skjøt meg med pil og bue. Jeg står med en pil ut av ryggen nå.» Da hører jeg at hun kaster seg i sambandet og sier «politimann skutt med pil og bue i ryggen», sier Rigoberto Villarroel.

Til Politiets Fellesforbunds fagforeningsavis forteller han om dramaet han havnet i onsdag kveld.

Politimannen fra Kongsberg hadde vært på middag hos sin mor sammen med datteren og hennes mor. Moren bor i samme bygg som Coop Extra-butikken. Villarroel la merke til en kvinne som virket stresset. Han tok kontakt, og hun fortalte at en mann hadde skutt med pil og bue inne i butikken. Handleposene hennes sto igjen inne i butikken.

– Jeg er politimann i en liten by og går bort for å hjelpe. Jeg sier at jeg er på fritiden min, men spør om jeg kan bistå henne med noe. Da sier hun at hun har vært og handlet på Coop, men at posene hennes ligger igjen inne, og at hun ikke tør å hente dem fordi det er en mann med pil og bue der. Hun forteller at hun er skutt i ryggen, men jeg kan ikke se noe i ryggen hennes. Da sier jeg at jeg skal hjelpe henne med å hente handleposene.

Kjente ingenting

På vei inn i butikken så Villarroel at det er brukt farlige piler. Klokken er 18.15. Inne i butikken kom han i kontakt med en mann som var skadet. Politimannen fulgte mannen ut og gikk inn i butikken igjen.

Han så ingen og gikk forsiktig mot fruktavdelingen for å få bedre oversikt. Da hadde Bråthen kommet på ham bakfra. Han hørte et dunk og følte et dytt i skulderen. 48-åringen snudde seg.

I et intervju med Nettavisen, Drammens Tidende og Laagendalsposten forteller Villarroel om synet av pilen som sto ut av skulderen hans:

– Jeg kjente ingenting da jeg ble truffet. Men da jeg kom meg i dekning og snudde meg mot høyre, så jeg pilen stå ut fra skulderen. Og den var lang.

Kort tid etterpå kom den første politipatruljen til stedet. Villarroel gikk da ut av butikken for å få folk til å trekke unna stedet.

Like etterpå kom politifolkene ut av butikken og spurte «hvor er han?» skriver Politiforum.

Til Nettavisen, Drammens Tidende og Laagendalsposten forteller Villarroel at politiet fikk kontroll på de to utgangene de kjente til i butikken.

– Jeg er godt kjent i butikken og trodde det var bare to dører inn. Fra bakdøren fikk jeg med meg at patruljen ble beskutt, og jeg ble bedt om å trekke ut. Da jeg forsto at de hadde kontroll på begge utgangene, trakk jeg meg bort. Jeg hadde jo ikke noe der å gjøre.

I tillegg til de to vanlige utgangene, er det en nødutgang bakerst i forretningen med en stor dobbeltdør som er enkel å åpne innenfra.

Nødutgangen fører ut mot Myngata, på en annen side av bygget enn hovedinngangen. Den er ikke synlig fra inngangspartiet til forretningen.

Gjerningspersonen kom seg ut av Coop-butikken fra denne nødutgangen.

Familien havnet i skuddlinjen

Samtidig som Villarroel ble fraktet bort i ambulanse fra stedet, fikk Joanne McGregor og deres felles datter nærkontakt med gjerningspersonen. McGregor hadde trukket vekk mens Villarroel gikk inn i butikken.

Hun oppdaget en skadet kvinne og ringte etter en ambulanse, etter å ha plassert datteren i bilen. Nå ble hun overrasket av Espen Andersen Bråthen, som kommer ut av butikkens nødutgang. Han skøyt mot McGregor, som klarte å gjemme seg bak en bil.

– Jeg var bare fokusert på å overleve. Jeg tenkte bare at «nå skal han drepe meg», forteller hun til VG.

Pilen bommet. Gjerningspersonen forsvant mot Hyttegata i Kongsberg. Der tok han livet av fem mennesker med stikkvåpen.

Rigoberto Villarroel ble behandlet på Drammen sykehus. Han får vite at pilen ikke hadde truffet noen organer. Da legene fjernet pilen, konstateres det at den hadde gått ni centimeter inn i ryggen hans.