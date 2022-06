Bane Nor: – Fortsatt forsinkelser, men feilen er rettet

Togtrafikken ble onsdag ettermiddag rammet av en større feil. Den er nå rettet. Men Bane Nor varsler fortsatt om forsinkelser.

Denne gjengen ventet på tog til Skien. Fra. v. Lene Halvorsen, Anita Johnsen, Enisa Boskovic, Haldis Rødskjær og Sølvi Bøhn.

1. juni 2022 16:22 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er litt kjedelig. Vi vil jo hjem.

Ordene kommer fra Lene Halvorsen.

Sammen med fire andre kvinner skulle hun tatt 16.39-toget til Skien onsdag. Aftenposten traff dem litt før klokken 17.00 i ettermiddag. Der de sto, i hallen på Oslo S, og kikket opp på den store tavlen med rutetider, var det fullt kaos.

De var noen av mange som i ettermiddag ble rammet av store forsinkelser i togtrafikken.

Når toget deres kom til gå, var høyst usikkert.

– Nå står det 17.06 på Vy-appen, sier Sølvi Bøhn.

Kvinnene hadde vært på seminar i Oslo. Egentlig skulle de tatt tog også til Oslo S, fra Nyland stasjon. Men takket være at en av dem, Anita Johnsen, er godt kjent i byen, kom de seg til sentralbanestasjonen ved hjelp av buss og bane.

– Nå er det forandret på appen: til 17.24, sier Bøhn.

Om de kom seg av gårde på det tidspunktet, var usikkert da Aftenposten forlot dem. Ekstra irriterende var dette for Johnsen, som har bursdag denne onsdagen. Hun fyller 57 år. På spørsmål om hun hadde lyst til å feire den på Oslo S, svarer hun slik:

– Faktisk ikke.

Tavlen på Oslo S viste mange kansellerte og forsinkede tog.

Rammet av større feil

Litt før klokken 20.00 meldte Bane Nor at feilen som forårsaket togproblemene ved Oslo S var rettet. Men ifølge Bane Nor måtte man fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger.

Togtrafikken i Oslo-området ble rammet av det Bane Nor kalte en «større feil» ved 13.30-tiden.

Folk ble oppfordret til å finne andre transportmidler. Og den anbefalingen gjaldt lenge.

Årsaken til problemene var en kontaktledning som ble revet ned i Brynsbakken i Oslo. Den sørger for strøm til togene. Feilen skapte store utfordringer med å kjøre til og fra Oslo S.

«Dette er dessverre en feil som det vil ta tid å rette opp. Vi klarer for øyeblikket ikke si noe mer presist enn det, men vi jobber på spreng for å rette feilen», svar beskjeden fra Bane Nor i ettermiddag.

Innstilt flytog mellom Oslo S og Gardermoen

Da Aftenposten var på Oslo S litt før klokken 17.00 onsdag, ble det jobbet med å informere passasjerer om alternative transportmidler.

– Er det noen som skal til Gardermoen?

Innenfor utgangen til spor 13 og 14 på Oslo S sto det en kvinne som informerte folk som skulle ta flytoget.

– Vi sender folk i taxi nå, sa hun til folk hun snakket med.

Et par minutter senere opplyste en annen at flytogpassasjerene som skulle til Gardermoen, ble sendt med buss.

Flytoget gikk da fra Drammen til Oslo, men stoppet der.