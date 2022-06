Bane Nor: – Fortsatt store forsinkelser

Togtrafikken er blitt rammet av «en større feil» etter at en kontaktledning ble revet ned i Brynsbakken i Oslo.

17 minutter siden

Det har vært kaos en rekke steder i Oslo-området etter at en kontaktledning ble revet ned i Brynsbakken. Her fra Lillestrøm stasjon.

– Det er fortsatt store forsinkelser. De neste timene så anbefaler vi reisende å finne andre transportmidler, sier kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, Thea Rønneberg, til Aftenposten. Hun forteller de først vil komme med en ny prognose for trafikken 19:00.

Tidligere i dag, cirka 13:30, ble togtrafikken i Oslo-området rammet av «en større feil». Det har ført til store forsinkelser i flere timer allerede.

«Kontaktledningen ble revet ned i Brynsbakken i Oslo», skrev Bane Nor i en pressemelding. Dette er ledningen som sørger for strøm til togene, og det gir oss store utfordringer med å kjøre til og fra Oslo S.

«Dette er dessverre en feil som det vil ta tid å rette opp. Vi klarer for øyeblikket ikke si noe mer presist enn det, men vi jobber på spreng for å rette feilen», skrev Bane Nor videre.

Et av mange tog som er blitt rammet, var et tog til Drammen som ble stanset, og hvor passasjerene måtte vente over en halv time inne i tunnelen, før de måtte flytte over til Skienstoget på Lillestrøm stasjon.

Flytoget innstilt

VG opplyser at kjøreledningen også har fått konsekvenser for flytoget.

– All togtrafikk mellom Oslo S og Gardermoen er innstilt inntil videre, og reisende får tilbud om buss for Flytog på strekningen, sier kommunikasjonsdirektør Ida Fottland til VG klokken 16.16.