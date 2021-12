Følg utdelingen av Nobels fredspris

Til tross for nye koronarestriksjoner går en rekke nobel-arrangementer av stabelen fredag, om enn noe nedskalert. Koronapandemien gjør også at det skal deles ut priser både for 2020 og 2021.

NTB

10. des. 2021 07:36 Sist oppdatert nå nettopp

Det var lenge usikkert om Maria Ressa ville få lov til å reise til Norge for å motta Nobels fredspris, men onsdag ettermiddag landet både hun og medvinner Dmitrij Muratov i Oslo.

– Forrige gang timeplanen min var delt opp i minutter og sekunder, var under førstegangstjenesten, sa Muratov til pressen som hadde møtt opp på Oslo lufthavn.

De to fredsprisvinnerne skal med andre ord gjennom et tettpakket program.

Russiske Muratov og filippinske Ressa er begge journalister, og fredsprisen 2021 skal understreke hvor viktig presse og ytringsfrihet er for demokrati og fred, ifølge Nobelkomiteen.

Audiens på Slottet

Fredag startet det hele klokken 11 med redd Barnas fredsprisfest. Ressa og Muratov møtte da barn fra Oslo som hadde laget en forestilling til ære for årets fredsprisvinnere. Det skjedde ved Nobels Fredssenter.

Samtidig hadde fjorårets fredsprisvinner Verdens matvareprogram, representert ved direktør David Beasley, audiens på Slottet med kongeparet og kronprins Haakon.

Fredsprisvinner Maria Ressa på plass i Oslo rådhus fredag ettermiddag.

Delte ut 2020-prisen først

På grunn av koronapandemien ble alle seremonier for 2020 avlyst, og Verdens matvareprogram mottar dermed prisen i år.

– Matvareusikkerhet og sult kan skape konflikt, akkurat som krig og konflikt kan skape matvareusikkerhet og til og med hungersnød. Verdens matvareprogram går aktivt inn i konfliktutsatte områder for å forhindre slike negative konsekvenser, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen i sin tale til prisvinneren i Oslo rådhus fredag.

– Dessverre er det et større behov enn noensinne for det arbeidet som Verdens matvareprogram utfører, med tanke på de pågående konfliktene i Jemen, Etiopia, Afghanistan og andre konfliktherjede områder i verden, understreket hun.

Det er WFP-leder David Beasley helt enig i. Han brukte sin tid på den globale talerstolen til å påpeke at situasjonen har gått fra vondt til verre det siste året.

WFP-leder David Beasley fotografert under sitt nobelforedrag.

Det er tre grunner til dette, ifølge Beasley: Konflikter, klimaendringer og ikke minst korona.

– Viruspandemien har skapt en sekundær sultpandemi, som er atskillig verre enn den første. Nedstengningene har ført til tap av levebrød, stans i mattransporten og til at prisene skyter i været. Verdens fattige blir priset ut av muligheten til overlevelse, sier WFP-sjefen.

Seremoni og fakkeltog

Ressa og Muratov hadde sin audiens på Slottet klokken 12.10.

Deretter, klokken 13, startet selve prisutdelingen i Oslo rådhus.

Foruten en rekke kunstneriske innslag holder Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen tale for vinnerne. Prisvinnerne, både Muratov, Ressa og Verdens matvareprogram, mottar diplom og gullmedalje, og deretter skal prisvinnerne holde sine nobelforedrag.

Både Ressa og Muratov ble spurt om innholdet i foredraget da de landet i Oslo, men begge var ordknappe.

Etter seremonien skal Al Jazeera intervjue fredsprisvinnerne. Det skjer foran publikum i Rådhuset klokken 17.

Fredsprisvinner Dmitrij Muratov spøkte med det fullpakkede programmet for Nobel-arrangementene.

En time senere starter det tradisjonsrike fakkeltoget. Toget går fra Jernbanetorget klokken 18 og ender foran Grand Hotel der det er tradisjon for at prisvinnerne vinker til de fremmøtte fra hotellets balkong.

Bankett med færre gjester

Klokken 19 starter nobelbanketten på Grand Hotel. Her er det offentlige Norge representert. Til bords med fredsprisvinnerne er tradisjonelt kongeparet, stortingspresidenten, statsministeren og medlemmene av nobelkomiteen.

Også kronprinsparet og medlemmer av regjeringen og Stortinget deltar. I år blir det en mindre forsamling enn før på grunn av koronarestriksjonene. Kun 20 gjester får delta.