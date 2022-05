Lørenskog-saken: Nye opplysninger om trusselbrevet

Papir fra Clas Ohlson, konvolutt fra Tyskland, gammel datamaskin og programvare. Dette er de nye opplysningene om trusselbrevet i Lørenskog-forsvinningen.

Inne i boligen til ekteparet Tom og Anne-Elisabeth Hagen ble det funnet et trusselbrev. Fredag gikk politiet ut med nye opplysninger om brevet.

13. mai 2022 08:00 Sist oppdatert nå nettopp

«VI HAR DINE KONA ANNE-ELISABETH. OM DU VILL SEE HENNE IGJEN. DU VILL LESE OG FØLGE INSTRUKSTIONER PERFEKT». Slik starter trusselbrevet Tom Hagen fant inne i Sloraveien 4. på Lørenskog 31. oktober 2018.

Lørdag 31. oktober 2018 forsvant Anne-Elisabeth Hagen fra ekteparet Hagens bolig i Sloraveien i Lørenskog. Hun er fortsatt borte. Først 9. januar 2019 ble saken kjent for offentligheten, da Aftenposten publiserte nyheten.

Tre og et halvt år senere går politiet ut med nye opplysninger om trusselbrevet.

«I praksis vet vi så å si alt om dette dokumentet, med unntak av hvem som har skrevet det og hvor det er skrevet ut», skriver politiet i en pressemelding.

Dette sier politiet om brevet:

Det er blitt brukt en Windows PC, med operativsystem Windows 10 eller 8. Datamaskinen har hatt et integrert skjermkort, Intel HD Graphics 630.

Det er mest sannsynlig blitt brukt WordPad for Windows for å skrive brevet. Det er benyttet standardinnstillinger for font, linjeavstand og avsnitt. Sideoppsettet har vært Letter.

Papiret samsvarer med en type papir som selges hos Clas Ohlson. Dette papiret er produsert i Portugal og selges hos Clas Ohlson. Det finnes andre typer papir av lignende sort hos andre utsalgssteder, opplyser politiet.

Brevet er mest sannsynlig skrevet ut på en printer fra Hewlett Packard (HP). Det er blitt brukt blekkpatron type HP 302 eller HP 304 fargepatroner.

Konvolutten er en hvit, C-5 - konvolutt, produsert av Mayert Kuvert i Tyskland i september 2017. Konvolutten er solgt hos Clas Ohlson.

Politiet mener brevet mest sannsynlig er skrevet av en eller flere personer med norsk som førstespråk, eller som av andre årsaker innehar gode norskkunnskaper. De mener «andrespråkstrekkene» i teksten er tilgjort eller tilsiktet.

Politiet håper de vil kunne få nye relevante tips til etterforskningen ved å gå ut med disse opplysningene. De har også flere opplysninger rundt brevet, men ønsker ikke å gå ut med disse av hensyn til etterforskningen, ifølge politiet.

Fakta Forsvinningssaken på Lørenskog 9. januar 2019 bekreftet Øst politidistrikt at Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet fra sitt hjem i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober 2018. Etterforskningen ble holdt hemmelig i ti uker. Hun skal ha forsvunnet fra boligen en gang mellom klokken 9.15 og 9.48 onsdag 31. oktober. Ektemannen, forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen, har forklart at han kom hjem rundt klokken 13.30 og varslet politiet drøyt 30 minutter senere. 28. april 2020 ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona. 7. mai 2020 ble en mann i 30-årene, som skal ha en relasjon til Tom Hagen, også pågrepet for drap eller medvirkning til drap på kvinnen. Dagen etter ble siktelsen endret til medvirkning til grov frihetsberøvelse av Anne-Elisabeth Hagen. Eidsivating lagmannsrett avgjorde 7. mai at Hagen skulle løslates, etter at politiet i tingretten fikk medhold i sin begjæring om varetektsfengsle Hagen. Avgjørelsen ble anket til Høyesterett, som forkastet politiets anke. Mannen i 30-årene ble ikke fremstilt for varetektsfengsling. Tom Hagen ble 20. desember 2020 siktet for ulovlig oppbevaring av flere skytevåpen i boligen. Milliardæren har vært på Kapitals liste over Norges 400 rikeste siden 1990-tallet. Han er ifølge Kapital god for 2,3 milliarder kroner. Noe som plasserer ham på 179. plass på listen. Vis mer

Anne-Elisabeth Hagen var 68 år gammel da hun forsvant fra hjemmet sitt, sannsynligvis bortført mot sin vilje.

Det sentrale beviset

Trusselbrevet har vært sentralt i saken, uavhengig om det er en villedning eller en reell kidnapping. I brevet ble det krevd 9 millioner euro løsepenger i kryptovalutaen monero. Det ble også krevd at all kommunikasjon skulle skje via bitcoin, en annen type kryptovaluta.

På grunn av innholdet i brevet ble saken i starten etterforsket i all hemmelighet. Først ti uker senere gikk politiet ut med saken. Politiet fryktet lenge for livet til Anne-Elisabeth Hagen dersom det ble kjent at politiet hadde blitt kontaktet.

I brevet ble det Hagen bedt om å ikke ta kontakt med politiet. Han fikk også beskjed om at han ble holdt øye med.

Andre viktige spor i etterforskningen har vært det mye omtalte kryptosporet. Dette er blitt omtalt som «en sentral del» og «høyt prioritert». Politiet har brukt mye tid og ressurser på å finne ut hvem som har stått bak den digitale kommunikasjonen som har foregått mellom Hagen og de angivelige kidnapperne.

Etterforskning i det skjulte

Spol tiden tilbake til 28. april 2020. Ektemannen Tom Hagen er på vei til jobb. Da blir han stoppet og pågrepet av politiet. Millionæren ble siktet for drap eller medvirkning til drap på ektefellen. Han er fortsatt siktet. Han nekter straffskyld. Hagen-ekteparets barn har sagt at de er overbevist om at faren er uskyldig. De mener moren er utsatt for en kidnapping.

Politiet mener fortsatt at Tom Hagen mest sannsynlig har tatt livet av sin ektefelle, Anne-Elisabeth Falkevik Hagen.

Politiet har gjennom hele etterforskningen vært sparsomme med detaljer om etterforskningen. Det har likevel kommet små drypp i løpet av den snart fire år lange etterforskningen: