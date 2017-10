Evakuerte under Mannen får flytte hjem

-Hastighetene i fjellpartiet har avtatt, og det er varslet kaldt vær fremover, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) i en pressemelding søndag formiddag.

Rauma kommune evakuerte torsdag de elleve beboerne i de fire husstandene som holder til i fareområdet ved Mannen. Nå kan de flytte tilbake igjen.

– Politimesteren i Møre og Romsdal har besluttet at evakueringen i forbindelse med Mannen i Romsdalen opphører, melder politidistriktet på Twitter.

I en utdypende pressemelding søndag formiddag skriver politidistriktet at politiet opphevet sperringene søndag klokka 10.10.

Toget får passere

– Beboere på gårdsbrukene som ble evakuert fra området, kan flytte tilbake, og fritidsboliger i området under fjellpartiet kan tas i bruk igjen. Forbudet som gjaldt togtrafikk, oppheves også slik at Rauma-banen kan gjenoppta normal trafikk, går det fram av meldingen.

Tiltaket med å pøse tusenvis av liter med vann over det ustabile fjellpartiet for å utløse et ras, ble avsluttet lørdag. Fram til da hadde det vært registrert store bevegelser i steinmassene, men etter at vanntilførselen stanset, har også bevegelsene avtatt merkbart.

– Nå er det en sakte avtagende trend i hastighet, og det er varslet kaldt og tørt vær fremover. Hastighetene er søndag morgen rundt 5 centimeter i døgnet i øvre del, og under 1 centimeter i døgnet i nedre del, skriver NVE.

-Lettet og skuffet

Fjellpartiet Veslemannen er en liten del av det ustabile fjellet Mannen. Fjellet er svært rasfarlig og er blitt kontinuerlig overvåket siden 2009. Beboerne i nærheten har måttet evakuere som følge av rødt farenivå minst en gang i året hvert år siden 2014.

– Det er selvsagt bra at de evakuerte kan flytte hjem igjen. Men samtidig er nok både de og kommunen skuffet over at vi må fortsatt leve i det uvisse, sier ordfører Lars Olav Hustad (H) i Rauma til NRK.