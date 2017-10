Når rettssaken mot den 23 år gamle mannen fra Ballangen starter i Ofoten tingrett i Narvik mandag, vil han ifølge sin forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, erkjenne straffskyld.

23-åringen er tiltalt for drap på en 21 år gammel mann fra Jessheim og drapsforsøk på en 20-åring fra Harstad under en biltur mot Narvik 1. november i fjor.

Da politiet rykket ut til det de først trodde var en ulykke, fant de to menn knivstukket i bilen. Etter hvert meldte den tiltalte seg for politiet. Han forklarte da at han satt i baksetet og stakk de to i forsetet av frykt, og at det var snakk om et oppgjør om penger for narkotika.

Har endret forklaringen

Nå har han justert sin forklaring, og 23-åringen erkjenner skyld, ifølge advokaten.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hva min klient vil forklare i retten, men jeg kan bekrefte at han vil fortelle at han var i en vanskelig og spesiell situasjon på det aktuelle tidspunktet. Han vil imidlertid ikke anføre selvforsvar, sier Hasle til Romerikes Blad.

Ifølge tiltalen ble 21-åringen fra Jessheim knivstukket 17 ganger. Fire av stikkene var dødelige. Mannen døde etter kort tid.

Hasle sier at hans klient er veldig lei seg og at han er svært preget både av drapet og situasjonen han befinner seg i.

Det er satt av fem dager til rettssaken.