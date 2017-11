Nøtterøy kommune kritiserer Netflix for 22. juli-innspilling

– Hadde ikke Forsvaret godkjent dette fra før, og hadde jeg fått henvendelsen tidligere, hadde jeg nok bedt dem om å ta filminnspillingen i den svenske skjærgården, eller et annet sted, sier rådmann Toril Eeg i Nøtterøy kommune til Dagbladet.

Innspillingen foregår i Oslo og Vestfold seks uker fremover. Første innspillingssted av serien med arbeidstittel «Norway» er Håøya i Nøtterøy kommune. Forsvaret eier og disponerer eiendommene på øya.

Eeg fikk først beskjed om innspillingen 25. oktober da hun fikk en e-post fra produksjonsselskapet. E-posten inneholdt blant annet informasjon om hvor de skal filme.

I tillegg skrev de at de skal være diskret, at de er klar over prosjektets sensitivitet og at de har tett kontakt med støttegruppen.

Rådmannen sier selskapet også lovte å sørge for informasjon til dem i området som trenger det.

– Jeg ble litt tatt på sengen, men så meg nødt til å godkjenne. De fikk klarsignal søndag kveld, sier hun.