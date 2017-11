Bestemor (54) ikke lenger mistenkt for kidnappingsforsøk

Det var søndag 22. januar at svært mye skjedde i familien til den 54 år gamle norsk-iranske kvinnen.

Samtidig som en av hennes sønner ble drept i Asker, ble to andre sønner pågrepet i Røyken, få kilometer unna, etter at en 28 år gammel kvinne ble funnet kraftig banket opp. 28-åringen var gift med den ene av de to, som hun også har barn med.

Han (34) var del av den kriminelle Young Guns-gjengen, og han er domfelt ni ganger, hovedsaklig for vold.

Bestemor og to sønner siktet

I de påfølgende timene ble også bestemoren pågrepet og siktet. Sammen med de to sønnene og en kamerat av sønnene ble hun varetektsfengslet av Drammen tingrett for åtte uker, siktet for å ha planlagt bortføring av sitt eget barnebarn på seks år.

Politiet syntes det blant annet var mistenkelig at bestemoren hadde bestilt flybilletter til hjemlandet 28. januar. De mente at dette var ledd i et opplegg for å la gutten vokse opp i familiens hjemland.

Nå har politiet henlagt siktelsene mot alle fire «på grunn av bevisets stilling».

Bestemorens advokat, Gunhild Lærum, er den eneste forsvareren som ikke har godtatt henleggelsen. Hun har anket lovanvendelsen i henleggelsen:

– Jeg mener at korrekt paragraf for henleggelsen må være at intet straffbart forhold er bevist, sier Lærum.

Henleggelseskoden kan blant annet få betydning for bestemorens mulighet for å søke erstatning for tiden hun satt i varetekt.

Straffesak for vold

Uansett må barnefaren møte i Drammen tingrett 20. desember tiltalt for legemskrenkelse mot sin 28-årige eks-kone.

– Jeg kan bekrefte at siktelsene for forsøk på omsorgsundragelse er henlagt, mens barnefaren må i retten tiltalt for vold, sier politiadvokat John Ivar Johansen, som er aktor i saken.

Forsvarer for den nå 34 år gamle mannen er Abdelilah Saeme, mens Christine Hamborgstrøm er bistandsadvokat for eks-kona.