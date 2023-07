Slik forbereder de reisende seg på hetebølge i Sør-Europa

Ekstrem varme er i ferd med å treffe Europa. Det hindrer ikke ferieglade nordmenn fra å reise til de varmeste strøkene.

Sindre Matre og Sanna Matre (8) venter på mor og storebror. De skal til Rhodos, der det er spådd over 40 grader de neste dagene. Vis mer

– Jeg tror kanskje det er vår kø, sier Sindre Matre og peker på en kø som strekker seg metervis utenfor inngangen til innsjekkingsskranken på Gardermoen.

Han og familien tar turen til Rhodos i år, og det er de åpenbart ikke alene om.

De neste dagene er det meldt opp mot 45 grader på den greske øya, ifølge Yr.

På spørsmål om de har sjekket værmeldingen før de reiser, begynner både Matre og samboeren, Liv Karen Leknes, å le.

– Ja, vi har jo det. Det blir varmt, sier Liv Karen.

Begge to har likevel troen på at barnefamilien på fire kommer til å klare seg fint i varmen.

– Vi får jo holde oss mer i skyggen, drikke masse vann, kjøle oss ned i bassenget, også har de jo aircondition på hotellet, så jeg tror det skal gå helt fint, sier Sindre Matre.

Familien fra Vestlandet venter tålmodig i den lange køen for å sjekke inn bagasjen. Vis mer

Hetebølgen Cerberus

Hetebølgen som herjer sør i Europa, har fått navn Cerberus. Den, kombinert med værfenomenet El Niño El NiñoEt værfenomen. Det oppstår når vannet i Stillehavet blir varmere enn normalt. Det kan føre til nye varmerekorder, at hetebølgene blir sterkere og stormene kraftigere fremover. El Niño pleier å gi den globale temperaturen et midlertidig løft., har ført til at Europa nå blir ekstremt varmt.

Landene Kroatia, Frankrike, Hellas, Spania, Italia og Tyrkia kan alle få temperaturer på over 40 grader.

Flere byer i Italia har fått rødt varsel for ekstrem varme. Blant dem byene Roma, Firenze og Bologna.

De italienske øyene Sardinia og Sicilia kan få temperaturer opp mot 48 grader, noe som nærmer seg den europeiske varmerekorden på 48,8 grader.

Hetebølgen skal prege været i Middelhavsområdet i rundt to uker, noe som bekymrer myndighetene i Sør-Europa.

For i fjor førte hetebølgen på kontinentet til over 61.000 dødsfall. Italia hadde flest.

Lite tyder på at været blir noe kjøligere i år. Den varmeste uken noensinne registrert i Europa var i juni i år, ifølge World Meteorological Organization.

Fakta Hetebølgen Cerberus Områdene med høytrykk startet i Sahara, og har beveget seg nordover i Afrika og inn mot Middelhavet. Nå treffer den Sør-Europa. Hetebølgen forventes å vare i rundt to uker i Sør-Europa. Den er blitt oppkalt etter en trehodet hund i gresk mytologi som var vakt for underverdenen. Kilde: AP/Euronews Vis mer

Gleder seg til å bade

Til tross for høye temperaturer, gleder familien fra Vestlandet seg til å feriere på Rhodos. Valget falt på Hellas etter en fin tur for fire år siden på Kreta.

– Hellas er så greit. Det er god mat, hyggelige folk, også skal vi på all-inclusive. Det er så greit. De har underholdning for ungene, og sklie og sånt, sier Sindre Matre.

Robert (12) og Sanna Matre (8) gleder seg mest til å bade.

Robert (12) og Sanna Matre (8) på vei for å sjekke inn bagasjen. De gleder seg til å bade når de kommer til Rhodos. Vis mer

Fakta Slik håndterer greske myndigheter hetebølgen Greske myndigheter har innført ulike tiltak for å håndtere den ekstreme varmen: Myndigheter har stengt tilgangen til natur reservater og skoger for å redusere risikoen for skogbrann.

Noen greske kommuner har også åpnet områder med aircondition for offentligheten så folk kan søke ly fra varmen.

Myndigheter har plassert en ambulanse i nærheten av severdigheten Acropolis i Athen, som står klar til å hjelpe turister i hetebølgen. Vis mer

Kun lette sommerklær i kofferten

Mens familien Matre reiser midt til kjernen av hetebølgen, har andre valgt å ta turen lenger nord.

Trebarnsfamilien Kövér skal besøke besteforeldrene i Ungarn, og gleder seg.

– Vi har allerede bedt dem om å gjøre klart bassenget til vi kommer, sier Ádám Zoltán Kövér.

De er vant til å oppholde seg i litt varmere temperaturer, men de 12 årene familien har bodd i Norge har gjort at også de kan bli slått ut av varmen når de reiser sørover.

– Vi har bare lette sommerklær i kofferten, sier kona Annelin Kövér.

Til tross for at familien skal reise til varmere strøk, har Áron (7) kledd seg godt. Han har nemlig sjekket værmeldingen, og sett at det skal tordne og regne når de lander.

Áron (7) så på værmeldingen at det skulle tordne og regne når de lander. Han kledde seg derfor godt. Vis mer

Fakta Her blir det varmt de neste dagene På disse populære feriedestinasjonene kan det bli høye temperaturer de neste dagene. På det varmeste kan det bli: Rhodos: 45°C Roma: 42°C Madrid: 41°C Zakynthos: 40°C Firenze: 40°C Athen: 40°C Kreta: 38°C Barcelona: 36°C Napoli: 35°C Dubrovnik: 35°C Kilde: yr.no Vis mer

Tilpasser programmet til varmen

Áron (7) vil bære kofferten sin om bord Flytoget selv. Han gleder seg til å reise til Ungarn igjen. Spesielt gleder han seg til å spise ungarske kaker og til å bade i bassenget.

– Vi prøver å tilpasse programmet ut ifra været, sier Ádám Zoltán idet hele familien har satt seg ned på Flytoget.

– Ja, vi pleier å unngå lekeplasser og å reise inn til byen på dager det er meldt veldig varmt. Da holder vi oss heller ved bassenget, legger kona Annelin Kövér til.

Hun sier de også ofte reiser til stranden med andre småbarnsfamilier eller til en innsjø i nærheten.

– Også ber vi barna om å være inne eller i skyggen i 12-tiden, når det er på det varmeste, sier Ádám Zoltán.

Áron (7) leser på Flytoget på vei til Gardermoen. Han gleder seg til å bade og spise kake når de kommer frem til besteforeldrene i Ungarn. Vis mer

Tips til å håndtere varmen

For de som sliter med å håndtere varmen finnes det råd. Her er noen av tips til hvordan man best kan håndtere den overveldende varmen:

Drikk nok vann, og mer enn du pleier. Akkurat hvor mye det innebærer, varierer fra person til person. Ofte anbefales det å drikke rundt to liter for voksne.

Kjøl deg ned med kaldt vann på kroppen. For eksempel med en spray, en våt klut eller med et kjølig bad.

Dekk for vinduene for å holde varmen ute. For eksempel med gardiner eller et teppe. Det gjelder spesielt vinduene som får ettermiddagssol.

Drikk mindre koffein og alkohol.

Spis lette måltider. Gjerne med mat som inneholder mye væske, som for eksempel jordbær, agurk, selleri og salat. Supper og annen flytende mat kan også virke hydrerende.

Kilder: The New York Times/Red Cross

Áron (7) hjelper til med å skanne bagasjen før den sendes av gårde til Ungarn. Vis mer

Omsider fremme på Gardermoen hjelper Áron foreldrene med å sende koffertene som er fulle av spill, rideutstyr og bøker av gårde.

Før familien går i samlet flokk mot sikkerhetskontrollen, klare for å reise sørover.