Russisk avhopper forteller om dramatisk flukt til Norge – hevder han har vært vitne til krigsforbrytelser

Mannen som ble pågrepet av Forsvaret i Pasvikdalen fredag, hevder han har vært vitne til krigsforbrytelser. – Jeg vil tro at det er stor interesse internasjonalt for å høre hva han har å si, sier avhopperens advokat, Brynjulf Risnes.

15.01.2023 23:36 Oppdatert 15.01.2023 23:59

– Jeg løp, løp, løp, løp og løp, forteller den russiske avhopperen Andrej Medvedev til det russiske nettstedet Gulagu.net. Ifølge Medvedev var han nær ved å bli drept da han rømte over grensen til Norge natt til fredag.

Finnmark politidistrikt meldte fredag at en person hadde blitt pågrepet i Pasvik, mistenkt for å ha tatt seg ulovlig over den norsk-russiske grensen. Politiet oppga hverken statsborgerskap eller andre detaljer.

Tidligere i dag skrev VG at den pågrepne mannen heter Andrej Medvedev, og har bakgrunn fra den russiske Wagner-gruppen. Dette bekrefter mannens advokat, Brynjulf Risnes, overfor Aftenposten.

– Det er min forståelse at han har fungert som leder for en enhet hos Wagner-gruppen, sier Risnes til Aftenposten. Han forteller at det er stor interesse både i Norge og internasjonalt for å snakke med klienten. Medvedev befinner seg nå i Oslo, og har søkt asyl i Norge.

Wagner-gruppen er en russisk hær av leiesoldater som er tungt involvert i militære operasjoner utenfor Russlands grenser – blant annet i Afrika og Ukraina. Ifølge den russiske menneskerettsorganisasjonen Gulagu.net skal Medvedev ha vært under en fire måneder lang kontrakt med gruppen fra 6. juli i fjor, og rømt da denne utløp. Siden har han vært på flukt.

– Jeg har grunn til å tro at Kripos vil være interessert i informasjon han har om kamphandlinger i Ukraina og krigsforbrytelser begått der, sier Risnes. Kripos har av regjeringen fått i oppdrag å bidra til å etterforske krigsforbrytelser begått av Russland i Ukraina.

Risnes sier klienten er innstilt på å dele informasjonen han har.

– Han har informasjon som vil være spesielt verdifull i denne etterforskningen, sier Risnes til Aftenposten.

– Så en kule suse forbi

I en Youtube-video publisert av menneskerettsorganisasjonen Gulagu.net forteller Medvedev om en dramatisk flukt over grensen fra Russland til Norge. Han sier han måtte forsere piggtråd, ta seg gjennom et lite skogområde på russisk side, og skulle til å krysse elven da han ble oppdaget av russiske grensevakter.

– Da jeg var ute på isen hørte jeg en hund som bjeffet. Jeg snudde meg og kunne se lys fra lommelykter på en avstand på rundt 150 meter. Jeg kunne se at de løp i min retning. Jeg løp i motsatt retning. Jeg kunne se at det var vann på isen, og jeg tenkte at om jeg løp langs vannet så ville jeg finne et sted hvor isen var sterkere, sier han til Gulagu.net.

– Jeg hørte to skudd og så en kule suse rett forbi meg. Jeg kastet telefonen i skogen og løp over isen mot et lys fra et hus som jeg så kilometer unna. Jeg løp, løp, løp og løp, forteller Medvedev.

På spørsmål om de russiske grensevaktene skjøt for å drepe ham, svarer han: «ja, men det var de i sin rett til å gjøre».

Nettstedet Gulagu.net blir drevet av den russiske dissidenten Vladimir Osechkin, som har hjulpet en rekke soldater med å rømme fra Russland. Selv er Osechkin ettersøkt av russiske myndigheter, etter å ha offentliggjort videoer av tortur i russiske fengsler. Han skal også ha hjulpet Medvedev med å rømme.

– Ba norsk kvinne om hjelp

Etter å ha tatt seg over til Norge, kom Medvedev seg til et hus. Ifølge iFinnmark er det snakk om et hus ved Skrøytnes i Pasvikdalen.

– Jeg banket på. En dame kom ut og jeg sa på gebrokkent engelsk at jeg trengte hjelp til å ringe politiet. Ok, ok, sa hun og lukket døren. Deretter gikk jeg langs en vei noen kilometer før en bil kom. Det var norsk grensevakter og politi, forteller han.

Etterpå ble han sendt til et fly til Oslo.

Under intervjuet blir Medveved spurt om han har vært vitne til krigsforbrytelser i sin tid hos Wagner.

– Jeg har sett henrettelser av desertører, hevder Medvedev.

Veldig sliten

Brynjulf Risnes sier at hans klient nå er veldig sliten.

– Det var en dramatisk flukt. Og han var på flukt nesten i tre måneder i Russland før han kom over til Norge, sier Risnes til Aftenposten. Han forteller at klienten hans var jaktet på i Russland etter at han nektet å fortsette i Wagner-gruppen. Advokaten sier hans klient har deltatt i krigshandlinger i Ukraina, men ikke i nærkamper.

– Nå er han veldig sliten. Men han er innstilt på å samarbeide og hjelpe til med å få dømt de som har begått krigsforbrytelsene, sier Risnes.

Beryktet og brutale

For en uke siden publiserte Aftenposten et intervju med Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin.

Wagner-gruppen er beryktet for å være veldig brutale i både krigføring og avstraffelse. Gruppen har også klare høyreekstreme strømninger.

Prigozjin fremstiller Wagner-gruppen som spydspissen i Russlands hellige krig mot «satanistiske Vesten» for sanne kristne verdier.

Men i virkeligheten står Wagner for langt mer ekstremistiske synspunkter.

Overfor Aftenposten hevder Prigozjin at Wagner ønsker å bidra til statskupp i Norge, gjøre landet til et land for vikinger og «rense» Norge for homofile. Han hevder også at gruppen har mange norske statsborgere i rekkene.

Drepte desertør med slegge

Wagner-gruppen har tidligere vist at de ikke viser desertører noen nåde.

Wagner selv publiserte selv en video av hvordan de knuste hodet til Jevgenij Nuzjin, som selv hadde latt seg intervjue i fangenskap av ukrainske medier om at han ikke støttet krigen. Han ble sendt tilbake til Russland under en fangeutveksling, før han ble gitt videre til Wagner-gruppen.

Jevgenij Prigozjin har selv bekreftet videoens innhold på Telegram.

«Det er tydelig at han ikke fant lykken i Ukraina, men møtte uvennlige – endog rettferdige – mennesker», skrev han.

Medvedev har selv tidligere sagt til det russiske nettstedet Insider at han var med på å rekruttere Nuzjin, og at den drepte soldaten tjenestegjorde i hans enhet. Han hevder han har personlig kjennskap til at ytterlige ti desertører skal ha blitt drept.

Medevedv sier han er rede til å vise hvor desertørene ligger gravlagt og til å legge frem bevis på krigsforbrytelser som er blitt begått av den private hæren.

– Ja, selvfølgelig ønsker jeg det, sier han til Gulagu.net.

Medvedev viser takknemlighet for å være i Norge. Og sier han kommer til å søke asyl her.

– Jeg er glad for å endelig være i et godt normalt demokratisk land, sier han.