Aasland beklager: – Jeg er lei meg, sa han til reindriftssamene

Olje- og energiministeren beklaget torsdag regjeringens håndtering av Fosen-saken. – Jeg er lei meg, sa Terje Aasland. Protestene fortsetter likevel.

02.03.2023 15:53 Oppdatert 02.03.2023 17:21

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) møtte torsdag olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og landbruksminister Sandra Borch (Sp).

– Reindriftssamene på Fosen har i lang tid stått i en krevende situasjon. Det er jeg lei meg for, sa Aasland etter møtet torsdag ettermiddag.

Han tror vindkraft og reindrift kan foregå samtidig. Han utelukker likevel ikke noen løsninger på saken. Demonstrantene i Oslo krever for sin del at de omstridte vindturbinene i området skal rives.

Demonstranter sier til Aftenposten at de vil fortsette protestene.

Olje- og energiminister Terje Aasland og landbruks- og matminister Sandra Borch møtte sametingspresident Silje Karine Muotka i Olje- og energidepartementet. Tema for møtet var oppfølgingen av Fosen-saken.

Lovet raske tiltak

Aasland innrømmet at dagens situasjon er i strid med urfolks rettigheter.

– Vi skal følge opp høyesteretts dom slik at reindriftssamene interesser blir ivaretatt, sa Aasland.

Han lovet også at noen tiltak skulle komme raskt. Han sier han har bedt om innspill til det fra reindriftssamene.

Han sa at partene er enige om at det må iverksettes en kunnskapsinnhenting i løpet av mars.

– Menneskerettighetene skal følges, sa han.

Landbruksminister Sandra Borch tok også selvkritikk på vegne av regjeringen for at saken har tatt for lang tid.

– Avgjørende

Sametingspresident Silje Karine Muotka mener det var et «viktig møte». Hun sa det var avgjørende at hun fikk en innrømmelse av at saken er et brudd på menneskerettighetene.

– Det er viktig at vi har en felles oppfatning av at vi har med et menneskerettsbrudd å gjøre, sa hun.

Hun sa at partene er kommet i gang med en diskusjon, men antydet at mye gjenstår.

– Vi har en felles forståelse av at denne saken krever politisk vilje, sa Muotka og la til at hun «ser frem til videre arbeid».

– Skal jeg være ærlig, tror jeg vi kommer til å streve videre, vedgikk hun.

Hun sa at energiproduksjon riktig nok er viktig.

– Men vi kan ikke gå på akkord med menneskerettighetene, sa hun.

– Langflat

På vei inn i møtet sa sametingspresident Silje Karine Muotka at det var viktig å få en ordentlig beklagelse fra ministeren. Det fikk hun til gagns.

– Jeg vet ikke hvor mange ganger statsråden brukte ordet beklager. Jeg har aldri sett en politiker legge seg så langflat, sa Inge Even Danielsen, som er leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund til Adresseavisen.

I over en uke har aksjonister fra Norske Samers Riksforbund Nuorat og Natur og Ungdom demonstrert mot vindturbinene på Fosen.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) utelukker ingen tiltak i den omstridte Fosen-saken.

Møtet ble holdt i Olje- og energidepartementet. Muotka hadde lovet aksjonistene at hun skulle bruke hovedinngangen, som de har blokkert de siste dagene, da hun skulle inn på møtet.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) til møte med energiministeren.

– I dag er jeg opptatt av at vi å komme til et punkt der vi må kunne beskrive for samfunnet hvordan vi skal komme videre. Et minimumskrav er at de må erkjenne at en feil er skjedd og beklage det, sa hun før møtet.

Aasland sa på pressemøtet torsdag at reindriften er en viktig del av Norge.

– Det å respektere samisk kultur fullt og helt er ganske viktig, sa han om arbeidet med å beskytte urfolks rettigheter.

– Det er verdifullt å skape gjensidig respekt og forståelse, sa han.

