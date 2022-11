Meteoren mange så i går, brant fullstendig opp i atmosfæren

En kraftig meteor var synlig over det meste av Sør-Norge like over klokken 19 i går kveld. – Meteorer av denne størrelsen ser vi bare et par ganger i året, sier Steinar Midtskogen fra Norsk meteornettverk.

Politiet og Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk lørdag flere meldinger om et sterkt grønt lys på himmelen.

Steinar Midtskogen fra Norsk meteornettverk bekrefter at søndag formiddag at det var en meteor.

– Den brant fullstendig opp i atmosfæren. Dette skjedde et sted over havet utenfor Florø, rundt 65 kilometer over havoverflaten, sier han.

Fra Tyren

Videre forklarer Midtskogen at meteoren kommer fra en sverm som kalles de nordlige tauridene.

– Denne svermen gir av og til veldig kraftige meteorer som denne, sier Midtskogen.

De nordlige tauridene har fått navnet sitt fordi meteorene synes å fare ut fra stjernebildet Tyren.

Ifølge Midtskogen hadde gårsdagens meteor en hastighet på rundt 30 kilometer i sekundet.

– Antagelig er det snakk om komet-rester, stort sett bestående av is, sier han.

– Meteorittsverm

– Vi er inne i en meteorittsverm. Det skjer noen ganger i løpet av året, og da er det ofte mange stjerneskudd. Men dette var nok en litt større meteoritt, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Siri Wiberg til Aftenposten.

– Den tar fyr når den kommer inn i atmosfæren. Da lager den et sterkt lys. Når det kommer en meteoritt på natten, så kan det oppleves som noen sekunder med dagslys, sier Wiberg.

Denne meteoren gikk vest for Florø og brant helt opp i atmosfæren 65 km over havet. Flere har assosiert denne med meteorsvermen leonidene som er aktiv i disse dager, men denne tilhører en annen sverm som også er aktiv samtidig: de nordlige tauridene.

Fakta Meteoritt og meteor En meteoritt er en meteoride som har falt ned på jorden gjennom atmosfæren som en meteor. Hastigheten er gjerne 25–30 km/s, men inntil 72 km/s (260 000 km/t) er beregnet.

Den høye hastigheten skaper stor friksjon som får de fleste meteorer til å brenne opp i atmosfæren før de når jorden, bare meget store eller svært små fragmenter når ned til jordkloden.

Man antar at de fleste meteoritter er fragmenter fra kollisjoner mellom større asteroider i asteroidebeltet mellom banene til Mars og Jupiter. Vis mer

Mange observasjoner

Flere lesere fortalte lørdag Stavanger Aftenblad om sine observasjoner:

«Kl 19.10 i dag så jeg en stor meteor. Grønn stor kule med stor flamme etter seg. Observert ved Foss Eikeland», skriver Anne Linn Oftedal.

«En sinnssykt stor meteor lyste opp over Stavanger ca. kl. 1905.», skriver Njål Selsvik.

«Jeg så tilfeldigvis nettopp en meteoritt fra huset vårt på Randaberg. Jeg kikket mot nord og den fløy vestover» skriver Pål Dannevig.

«Jeg var ute og kjørte ved Dirdal, da jeg så meteoritten. Den var stor og kjempeflott», sier Torgeir Gilje.

Aftenbladets journalist Cornelius Munkvik så meteoritten fra Vestre platå i Stavanger.

Det meldes også om observasjoner fra Tjelta, Tau, Bergen og Sirdal.

– Fargen man ser bestemmes blant annet av ting som hastighet og hva meteoren består av. Dessuten er det vi så på kveldshimmelen ikke selve steinen eller isklumpen, men luften rundt som går over til plasma, sier Midtskogen.

Over på et øyeblikk

Meteorittobservasjoner er vanskelig å fange opp på kamera siden de er over på et øyeblikk. Derfor ser man dem ofte på kameraer på biler og fastmontert på hus, opplyser Norsk Meteorittnettverk til BT. arrow-outward-link

– Nokså ofte forekommer det små meteoritter inn i atmosfæren, men det er sjelden man har forholdene til stedet for å observere det, sa pressetalsmann Tor E. Aslesen i Norsk meteornettverk, lørdag.